Nhà thuốc Thân Thiện: Nhà thuốc online uy tín, sản phẩm chính hãng, giá cả phải chăng

Do nhà thuốc thường xuyên tri ân khách hàng nên khi lựa chọn mua thuốc, thực phẩm chức năng trên kênh online của Nhà thuốc Thân Thiện, người tiêu dùng sẽ tiết kiệm được chi phí.

Lợi ích khi mua thuốc online

Nhu cầu mua sắm online của người dân Việt Nam đang ngày một tăng cao, hầu hết mọi người thích mua online hơn vì nó mang lại nhiều mặt lợi ích. Chả biết từ bao giờ mà mọi người lại có thói quen cứ muốn mua gì là nghĩ ngay đến việc lên mạng, không còn như ngày trước chạy ra chợ này, chợ kia tìm đồ nữa. Việc mua quần áo, dày dép, đồ ăn, đồ uống, hàng tạp hóa,...thậm chí là cả thuốc cũng có thể mua online được. Nhưng điều mà mọi người đang băn khoăn là không biết mua thuốc online có tốt không hay có đắt hơn không hay lại mua phải hàng giả, kém chất lượng.

Như vài năm trước thì việc hoài nghi này còn diễn ra nhiều, thế nhưng xu hướng mua hàng online, bao gồm cả thuốc ngày 1 phát triển. Để giữ hình ảnh thương hiệu và muốn làm ăn lâu dài thì việc làm ăn láo hầu như không còn nữa.

Một trong những nhà thuốc xây dựng được hình ảnh thương hiệu tốt, uy tín, bán hàng chất lượng đó chính là Nhà thuốc Thân Thiện. Khi mua thuốc hay thực phẩm chức năng tại đây khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về việc nguồn gốc, chất lượng. Bởi vì Nhà thuốc Thân Thiện mỗi ngày có tới hàng trăm lượt mua bán thuốc online, tất cả các sản phẩm ở đây đều có hóa đơn, chứng từ đầy đủ.

Ngoài ra khi mua thuốc online, khách hàng chỉ cần ngồi nhà bấm điện thoại, bằng 1 vài thao tác là đã nhận được thuốc mà mình mong muốn. Nhất là giai đoạn dịch bệnh nhạy cảm như hiện nay, việc hạn chế đi lại là hết sức cần thiết. Không những thế, vì không phải mất tiền thuê mặt bằng nhiều, đa số làm online nên Nhà thuốc Thân Thiện tiết kiệm được nhiều chi phí. Chính vì vậy mà giá thành của sản phẩm cũng giảm được một phần, do đó khách mua hàng tại đây cũng được ưu đãi về giá cả hơn.

Đã có hàng ngàn khách hàng hài lòng về dịch vụ mua thuốc online tại Nhà thuốc Thân Thiện, điển hình là một số trường hợp dưới đây:

Chị Trần Hoa (37 tuổi) ở Đan Phượng, Hà Nội chia sẻ: “Tôi là khách quen của Nhà thuốc Thân Thiện mặc dù chưa đặt chân tới cửa hàng lần nào. Thế nhưng tôi rất hay mua thuốc online tại đây, bởi vì nhà thuốc có nhiều ưu đãi và được dược sĩ tư vấn miễn phí nên tôi thích lắm. Tôi thường hay mua mấy sản phẩm cải thiện nội tiết tố ở nhà thuốc, vì tôi cũng đang trong giai đoạn tiền mãn kinh rồi, nên mua thường xuyên để làm đẹp. Tôi thích Nhà thuốc Thân Thiện bởi vì thứ nhất giá cả ở đây khá là hợp lý, không quá cao như những chỗ khác. Thứ hai là tôi được dược sĩ tư vấn miễn phí trong suốt quá trình sử dụng, thắc mắc gì là hỏi sẽ được giải đáp. Thứ 3 là nhà thuốc có nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi lớn, tôi thường đợi khi nào có chương trình khuyến mãi hấp dẫn là sẽ mua và được giảm giá nhiều lắm. Nói chung, việc mua online tại Nhà thuốc Thân Thiện có nhiều lợi ích như vậy thì tội gì mà không mua đúng không. Nên là tôi quyết định trở thành fan trung thành luôn!”

Cùng niềm vui sướng ấy, anh Trần Trung Đức (34 tuổi) ở Thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn, An Giang chia sẻ: “Do tôi có tiền sử ho, viêm họng mãn tính, mãi mà không khỏi nên tôi cần phải thường xuyên sử dụng thuốc. Tuy nhiên những loại thuốc mà tôi cần thì ở trong chỗ tôi đều không bán, mà có thì cũng đắt hơn so với giá thị trường. Tôi cũng có lên mạng tìm kiếm thử, thì biết đến Nhà thuốc Thân Thiện, ở đây bán nhiều sản phẩm với giá khá mềm, không những vậy lại còn nhiều ưu đãi lớn. Đặc biệt còn có chương trình combo khuyến mãi, do tôi cần mua nhiều nên rất phù hợp với tôi, mua combo 4 hộp lại được giảm thêm 5-10%. Thấy tôi mua nhiều, nhà thuốc còn miễn phí ship cho tôi, còn tặng kèm hộp nước muối, điều này khiến tôi rất thích. Chính vì vậy, mỗi khi mua thuốc thì tôi đều lên trang web của Nhà thuốc Thân Thiện để đặt hàng, vừa nhanh, hàng chuẩn mà giá cả lại phù hợp!”

Vì sao việc mua thuốc online tại Nhà thuốc Thân thiện được người tiêu dùng đánh giá cao?

Khách hàng thích mua thuốc tại Nhà thuốc Thân Thiện bởi vì những sản phẩm ở đây đều chính hãng, có hóa đơn chứng từ đàng hoàng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ngoài ra giá thành ở đây cũng vừa phải, không quá cao mà bán sát với giá phân phối từ nhà sản xuất, do luôn có các chương trình chi ân khách hàng nên giá sản phẩm cũng giảm hơn chút.

Một điểm mà khách hàng cũng rất thích mua thuốc tại Nhà thuốc Thân Thiện là do dược sĩ tại đây tư vấn nhiệt tình. Chỉ cần mua hàng 1 lần là sẽ được tư vấn, giải đáp thắc mắc đến khi hết bệnh thì thôi. Không những vậy dịch vụ giao hàng cũng nhanh, những đơn ở xa sẽ được chuyển qua đường bay, chỉ mất 1-2 ngày là nhận được. Đã thế nhà thuốc còn thường xuyên tạo các chương trình khuyến mãi, tặng kèm khách hàng, làm cho khách hàng càng thích thú hơn.

Một điểm sáng khác cũng được khách hàng đánh giá cao đó chính là chất lượng sản phẩm tại Nhà thuốc Thân Thiện. Nhà thuốc luôn cam đoan tất cả những đầu sản phẩm bán ra đều là hàng chính hãng, đều có đầy đủ hóa đơn chứng từ và truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Khách hàng có thể yên tâm tuyệt đối khi mua thuốc tại đây mà không phải lo bất cứ vấn đề gì về chất lượng.

Chính những điểm mạnh trên của Nhà thuốc Thân Thiện đã thuyết phục được khách hàng và khiến khánh hàng tin tưởng, đánh giá cao về nhà thuốc.

Thông tin liên hệ: Ngoài hình thức đặt mua thuốc online qua website https://nhathuocthanthien.com.vn, khách hàng có thể mua trực tiếp tại địa chỉ số 10, ngõ 68, ngách 39, đường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc liên hệ qua số hotline 0916893886 - 0856905886 để được tư vấn. Fanpage: https://facebook.com/nhathuocThanThien01 Twitter: https://twitter.com/thuocthanthien Pinteres: https://pinterest.com/nhathuocthanthien Youtube: https://youtube.com/c/nhathuocthanthienofficial.

TD