Đã có kết quả thử nghiệm thuốc Xuyên Tâm Liên trong điều trị COVID-19

Dịch COVID-19 đang lây lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại đã đẩy giá thuốc lên cao, thậm chí xuất hiện tình trạng nhiều loại thuốc dù chưa được kiểm chứng vẫn rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Để khắc phục tình trạng này nhiều bệnh viện ở Thanh Hóa đã thử nghiệm thuốc Xuyên Tâm Liên vào hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 và đã có kết quả đánh giá.

Có một sự khác biệt

Bác sỹ Lê Thành Đồng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn - 1 trong 5 đơn vị thử nghiệm thuốc Xuyên Tâm Liên trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID019 cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thuốc, các bác sỹ đã tiến hành thăm khám và chia bệnh nhân thành 2 nhóm, một nhóm chỉ sử dụng phác đồ (Droxicef 500 + Vitamin C + Vitamin B) và một nhóm sử dụng Xuyên Tâm Liên + phác đồ (Droxicef 500 + Vitamin C + Vitamin B). Sau hơn 1 tháng thử nghiệm, đã có 52 bệnh nhân được sử dụng thuốc Xuyên Tâm Liên trong vòng 6 ngày đầu.

Để có căn cứ so sánh, tất cả bệnh nhân của 2 nhóm đã được khám và theo dõi triệu chứng trước và sau thời gian điều trị.

Điều dưỡng của Bệnh viện COVID - 19 số 1 thành phố Thanh Hóa phát thuốc Xuyên Tâm Liên cho bệnh nhân.

Kết quả cho thấy, nhóm bệnh nhân có sử dụng Xuyên Tâm Liên + phác đồ nhìn chung triệu chứng lâm sàng giảm nhanh hơn so với nhóm còn lại và vì thế mà nguy cơ hậu COVID-19 cũng sẽ ít hơn. Tuy nhiên, số ngày cho kết quả âm tính thì không có sự khác biệt vì thời gian dương tính dài hay ngắn là do cơ địa của mỗi người. Có người kéo dài đến trên 10 ngày, thậm chí lâu hơn thế nhưng nếu cơ thể khỏe mạnh cũng không nên quá lo lắng. Ngược lại, dù sớm âm tính nhưng người bệnh vẫn có thể trở nặng bất ngờ. Do đó, cần theo dõi đủ 14 ngày và trong thời gian đó nên ăn nghỉ khoa học, đừng vội làm việc quá sức khi cơ thể còn chưa hồi phục hẳn.

Số liệu đánh giá của Bệnh viên COVID-19 số 1 thành phố Thanh Hóa (đặt tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng Hồng Đức) cũng cho thấy kết quả tương tự. Phụ trách đơn vị này, Bác sỹ Trịnh Văn Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa cho biết: Từ ngày 18/2/2022 chúng tôi đã tiến hành cấp thuốc Xuyên Tâm Liên cho tổng thể 140 bệnh nhân thuộc nhóm chứng. Riêng 140 bệnh nhân thuộc nhóm nghiên cứu, chúng tôi chỉ điều trị theo phác đồ thông thường. Cả hai nhóm này đều tương đồng về độ tuổi và số mũi vắc xin đã được tiêm phòng. Đến ngày 11/3 thì tổ chức đánh giá, so sánh các triệu chứng lâm sàng giữa 2 nhóm bệnh nhân và thấy có sự khác biệt rõ rệt”.

Các triệu chứng lâm sàng của nhóm bệnh nhân có sử dụng thuốc Xuyên Tâm Liên ở các bệnh viện giảm nhanh hơn so với nhóm chỉ sử dụng phác đồ.

Cụ thể, theo bác sỹ Lâm, các triệu chứng ho khan, nghẹt mũi, đau họng, mất vị giác, khứu giác, chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy… tỷ lệ không thay đổi ở nhóm chứng thấp hơn nhiều so với nhóm nghiên cứu. Ngược lại, tỷ lệ giảm nhẹ triệu chứng ở nhóm nghiên cứu không dùng Xuyên tâm liên về cơ bản lại thấp hơn hẳn nhóm chứng. Điều đó đã khẳng định, công dụng hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân F0 của Xuyên tâm liên là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ngoài các triệu chứng lâm sàng thì để đánh giá cụ thể và chi tiết hơn về tác dụng của Xuyên tâm liên đối với việc điều trị COVID-19, vị bác sỹ này cho rằng, cần phải làm thêm một số nghiên cứu về việc sử dụng loại thuốc này trên bệnh nhân hậu COVID và chỉ sử dụng mình Xuyên tâm liên thì mới có thế cho kết luận chính xác tuyệt đối”.

Đối tượng nào được sử dụng thuốc Xuyên Tâm Liên?

Kết quả mà Xuyên Tâm Liên mang lại trong quá trình thử nghiệm ở các bệnh viện kể trên thực sự là tin vui với người dân Việt Nam. Bởi trong khi các loại thuốc Tây y điều trị COVID-19 thường gây tác dụng phụ và không phải ai cũng dùng được thì Xuyên Tâm Liên lại an toàn, hiệu quả, thậm chí cả với các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ. Đó là chưa kể, so về giá, sản phẩm này còn rẻ hơn rất nhiều so với các loại thuốc có cùng tính năng trên thị trường.

Người dân có thể tìm mua Thuốc Xuyên Tâm liên tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Thực tế cho thấy, không phải đến bây giờ mà từ xa xưa, công dụng của Xuyên Tâm Liên đã được dân gian truyền miệng. Vì vậy mà vào thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2021, Bộ Y tế đã có quyết định phân bổ 2 triệu viên thuốc Xuyên Tâm Liên đến 53 Sở Y tế để cấp phát hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Sản phẩm do Công ty CP Dược – Vật tư Y tế Thanh Hóa (Thephaco) hỗ trợ và đây cũng là một trong 3 doanh nghiệp còn lại trên cả nước còn sản xuất thuốc Xuyên Tâm Liên tính đến thời điểm này. Ngoài ra, gần đây còn có thêm một số ít công ty sản xuất thực phẩm chức năng Xuyên Tâm Liên. Tuy nhiên, thực phẩm chức năng không phải là thuốc, không đủ hàm lượng để điều trị bệnh nên người dân cần phải phân biệt rõ để tránh bị nhầm lẫn.

Các nhà khoa học nhận định, với tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cao như hiện nay thì bệnh COVID-19 có xu hướng trở thành bệnh đặc hữu. Do đó, thay vì dùng các loại thuốc có thành phần hóa học cao như trước đây thì nhiều người dân Việt Nam lại đang tin dùng Xuyên Tâm Liên và coi đó là sản phẩm không thể thiếu trong tủ thuốc của gia đình.

“Sở dĩ có sự thay đổi này là bởi Xuyên Tâm Liên là một loại thuốc kháng sinh dược liệu lành tính đã được nhiều nước đưa vào hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân F0. Sản phẩm này cũng rất quen thuộc ở Việt Nam và lại do các doanh nghiệp trong nước sản xuất nên người dân rất yên tâm. Bản thân là người bán thuốc, chúng tôi cũng không phải tư vấn nhiều, cũng không lo sợ người dân sẽ gặp phải tác dụng phụ như khi bán các loại thuốc điều trị COVID-19 Tây y khác", một dược sỹ của Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa thành phố Sầm Sơn bày tỏ quan điểm khi được hỏi.

Mai Vui