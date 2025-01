Thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025

Sở Giao thông - Vận tải vừa có Công văn số 445/SGTVT-QLVT ngày 21/1/2025 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BATGT ngày 10/1/2025 của Ban An toàn giao thông tỉnh về cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025, Sở Giao thông - Vận tải yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, sau:

Phòng Quản lý vận tải tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết; cung cấp thông tin và hướng dẫn người dân đi lại an toàn, thuận tiện.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe huy động tối đa phương tiện bảo đảm an toàn, chất lượng dịch vụ để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân và vận chuyển hàng hóa; kê khai, niêm yết giá cước theo đúng quy định.

Phòng Quản lý giao thông chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ rà soát, kiểm tra đảm bảo hệ thống biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; đặc biệt là trên các trục chính nội đô, các trục chính ra, vào thành phố, thị xã, các tuyến kết nối với đường bộ cao tốc phía Đông, các đầu mối giao thông trọng điểm.

Phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt và chính quyền địa phương có đường sắt đi qua kiểm tra, có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt, nhất là các đường ngang dân sinh.

Yêu cầu các Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công công trình giao thông thực hiện quy định về an toàn giao thông, tổ chức điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn và tránh ùn tắc giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường trên công trình đang thi công.

Các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự tại Cảng Hàng không Thọ Xuân.

Thanh tra sở phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh, chính quyền địa phương, Cảng Hàng không Thọ Xuân và các đơn vị có liên quan bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phân luồng, điều tiết giảm thiểu ùn tắc tại các đầu mối giao thông; đặc biệt là các tuyến trục chính ra vào khu vực thành phố, thị xã, các tuyến ra vào nhà ga, sân bay, các tuyến ra vào đường bộ cao tốc phía Đông.

Kiểm tra ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải như chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, chèn ép, sang nhượng khách, đầu cơ vé xe vé tàu, tăng giá vé và cước vận tải trái quy định.

Tăng cường kiểm tra, quản lý, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy đối với hoạt động vận chuyển khách ngang sông, khách du lịch, lễ hội bằng đường thủy. Đảm bảo an toàn, an ninh hàng không.

Hải Đăng