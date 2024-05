Thực hiện các biện pháp hạn chế tai nạn giao thông

Ngay từ đầu năm 2024 lực lượng chức năng và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) với mục tiêu kiềm chế, giảm tai nạn giao thông (TNGT). Công tác tuyên truyền pháp luật trật tự ATGT được triển khai sâu rộng, nhất là việc tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các trường học, tại các nhà hàng ăn uống, khu vực có đông dân cư... với nội dung tuyên truyền “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm đi xe máy dàn hàng ngang trên Đại lộ Lê Lợi (TP Thanh Hóa).

Ngoài ra, các lực lượng chức năng liên quan cũng phối hợp với các địa phương xây dựng và thực hiện kế hoạch, phương án đảm bảo ATGT trong dịp lễ, tết, đảm bảo cho người dân đi lại an toàn, thuận tiện. Cùng với đó, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, sửa chữa; các tuyến giao thông đô thị được tổ chức phân luồng hợp lý; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được tăng cường... Đặc biệt, các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý vi phạm xe quá khổ, quá tải trọng và các vi phạm khác là nguyên nhân chính xảy ra TNGT...

Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, 5 tháng đầu năm 2024 số người chết vì TNGT giảm, nhưng lại tăng về số vụ và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2023. Theo phân tích của các lực lượng chức năng, tình hình TNGT đường bộ trên địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 99,2% số vụ). Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng và 6 vụ TNGT rất nghiệm trọng làm chết 14 người, bị thương 5 người.

Nguyên nhân chính xảy ra các vụ TNGT được xác định là do vi phạm tốc độ, thiếu chú ý quan sát, đi sai phần đường; người đi mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao; hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT ở một số địa phương chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Các phương tiện chở hàng quá tải trọng vẫn né tránh các lực lượng chức năng lén lút hoạt động trên các tuyến giao thông làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT của một số địa phương vẫn còn hạn chế. Trên các tuyến đường huyện, liên xã vẫn còn nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện. Công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng có những thời điểm chưa đáp ứng được do thiếu nhân lực và do được chỉ đạo phân công phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khác...

Trước thực trạng trên, Ban ATGT tỉnh đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy Ban ATGT quốc gia và UBND tỉnh nhằm kéo giảm TNGT. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền chấp hành pháp luật trật tự ATGT cho người dân và lứa tuổi học sinh trong tình hình mới. Các lực lượng thường xuyên phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè; các vi phạm là nguyên nhân xảy ra TNGT; xử lý nghiêm các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện.

Cùng với đó, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát khắc phục những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT trên địa bàn quản lý; đảm bảo hoạt động của hệ thống tín hiệu giao thông; tăng cường phối hợp kiểm tra các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt; đảm bảo ATGT đường thủy, an toàn bến khách ngang sông, đò ngang...

Bài và ảnh: Hải Đăng