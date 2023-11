UBND huyện Thạch Thành thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành, năm 2023

Căn cứ Công văn số 17334/UBND-THKH ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc huyện Thạch Thành.

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 27/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2023. UBND huyện thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 người, trong đó:

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thành Mỹ: 01 người.

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thành Tâm: 01 người.

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thạch Định: 01 người.

- Chỉ huy trưởng Quân sự xã Thạch Đồng: 01 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 3 Điều 17 Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ngoài ra phải đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: (i) Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (ii) Là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyển dụng. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

- Trình độ chuyên môn: Phải có bằng tốt nghiệp trình độ đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên ngành quân sự cơ sở;

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, tài sản của Nhà nước và bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.

3. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức chung, kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/thí sinh (thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

a)Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

5. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã:

- Hội đồng tuyển dụng tổ chức xét tuyển, xác định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ dự tuyển gồm:

Người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu số 01 tại Nghị định số 138/2020/NĐ- CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

- Ngoài thành phần hồ sơ nêu trên, phải bổ sung các giấy tờ liên quan đến điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4x6;

Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự tại 01 (một) UBND xã, thị trấn trên địa bàn.

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 27/11/2023 đến hết ngày 26/12/2023 theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định.

- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (Một cửa), UBND huyện Thạch Thành.

- Số điện thoại liên hệ: Ông Bùi Văn Điệp, Trưởng phòng Nội vụ huyện Thạch Thành, số điện thoại 0987.476.548.

8. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ xét tuyển (theo Thông tư 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021).

Trên đây là Thông báo việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Thành năm 2023. Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự xét tuyển.

CHỦ TỊCH: Đinh Văn Hưng