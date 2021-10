Thông báo tuyển dụng

UBND huyện Đông Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Sơn năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM CẦN TUYỂN DỤNG

- Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 27 chỉ tiêu.

- Chỉ tiêu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm cụ thể như sau:

1. Khối mầm non: 16 chỉ tiêu.

- Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 15 chỉ tiêu.

- Kế toán kiêm nhân viên hành chính trường mầm non (mã số 06.031): 01 chỉ tiêu.

2. Khối tiểu học: 10 chỉ tiêu.

- Giáo viên Văn hóa Tiểu học (mã số V.07.03.29): 10 chỉ tiêu.

3. Khối TH&THCS: 01 chỉ tiêu

- Kế toán kiêm nhân viên hành chính trường TH&THCS (mã số 06.031): 01 chỉ tiêu.

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Cụ thể như sau:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện cụ thể của từng vị trí việc làm

2.1. Khối mầm non

- Vị trí Giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh giáo viên mầm non hạng III theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

- Vị trí Kế toán kiêm nhân viên hành chính trường mầm non (mã số 06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

2.2. Khối tiểu học

Vị trí Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh Giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập. Trong đó, yêu cầu có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo sư phạm tiểu học

2.3. Khối TH&THCS

Vị trí Kế toán kiêm nhân viên hành chính trường TH&THCS (mã số 06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kế toán viên theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

III. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN

1. Về hình thức tuyển dụng

Thực hiện việc xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 22/9/2020 của Chính phủ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời gian:Từ 7 giờ 30 phút, ngày 27/10/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/11/2021 (trong giờ làm việc hành chính).

2. Địa điểm:

Tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả“ Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn (Địa chỉ: Khu phố Cao Sơn, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hoá) trong giờ hành chính.

* Yêu cầu người đăng ký dự tuyển:

- Nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Đông Sơn)

- Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về khai Phiếu đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng hồ sơ, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

UBND huyện Đông Sơn thông báo để các cá nhân có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nguyện vọng đăng ký tham gia dự tuyển.

Mọi chi tiết xin liên hệ về UBND huyện, qua Phòng Nội vụ, số điện thoại 02373.820.022 để được giải đáp.

CHỦ TỊCH: Lê Trọng Thụ