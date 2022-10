Lời cảm ơn về việc tang lễ ông Trương Ngọc Vân

Gia đình xin cảm ơn về việc tang lễ ông TRƯƠNG NGỌC VÂN, SN 1950. Quê quán: Khu phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn:

- Các cấp chính quyền phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai: Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ phường Trảng Dài; Ban Công tác Mặt trận cùng Nhân dân Tổ 21; Chi ủy, Chi bộ khu phố 3A.

- Lãnh đạo, cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai; Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai; Vụ 1 - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Cần Thơ; Tòa Hình sự Tòa án Nhân dân TP HCM.

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục II, Bộ Quốc phòng; Công ty 207 Bộ Quốc phòng.

- Lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Điều tra Bộ Công an; Trại giam B34; Trại giam B14; CLB hưu trí Cục An ninh Điều tra; các Phòng An ninh Điều tra: Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Long An, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công an tỉnh Thanh Hóa; Công an tỉnh Lạng Sơn; Cục Quản lý Xuất nhập cảnh. Trường Đại học An ninh Nhân dân.

- Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ai len.

- Tập thể các y - bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai.

- Ban Kế hoạch & Quản lý dự án Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí;

- Các hội: Hữu nghị Việt - Lào, Người cao tuổi, Đồng hương Lễ Môn; các tập thể: Lớp chuyên Văn cấp 2 Ba Đình, Lớp chuyên Anh cấp 3 Lam Sơn khóa 94-97; Lớp chuyên Văn/Pháp/Lý/Tin khóa 95-98, CS36 tại TP.HCM, Học sinh chuyên Lam Sơn - TP Thanh Hóa sống tại TP.HCM, học sinh khóa 89-92 Trường THPT Triệu Sơn 1; Nhóm bạn khóa 23HS - Đại học Luật TP.HCM; Lớp 9/3 Tam Hiệp;

- Các công ty, doanh nghiệp, đơn vị, Quý thông gia, ông bà, cô bác, anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm đã quan tâm thăm hỏi, chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa và đưa tiễn linh cữu của Bố chúng tôi

Là ông: TRƯƠNG NGỌC VÂN, SN 1950. Quê quán: Khu phố Lễ Môn, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thường trú tại hẻm 543 Bùi Trọng Nghĩa, Tổ 21, khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tạ thế ngày 01 tháng 10 năm 2022 (tức ngày 06 tháng 9 năm Canh Dần), hưởng thọ 73 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Nhân dân thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình kính mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

THAY MẶT GIA ĐÌNH

Các con: Trương Thị Phương Nga

Trương Thị Minh Nguyệt

Trương Nguyễn Huyền Trân