Xuân trên quê hương cách mạng

Nhân dân khu phố Hàm Hạ chuyển đổi diện tích trồng lúa năng suất thấp sang trồng hoa huệ mang lại hiệu quả kinh tế. Ảnh: Thanh Huê

Chúng tôi về Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn) vào đúng dịp Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng. Không khí rộn ràng, phấn khởi tràn đầy sắc xuân ở vùng quê cách mạng. Những cánh đồng trù phú, những con đường bê tông, giao thông phát triển, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên, các công trình dân sinh được đầu tư xây dựng kiên cố như một bức tranh phản chiếu cuộc sống no đủ đang hiện hữu.

Cách đây 91 năm, ngày 25-6-1930, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Hàm Hạ, tổng Kim Khê (nay là khu phố Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông), Chi bộ Hàm Hạ - chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Đông Sơn được thành lập. Đây cũng là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Thế Long làm bí thư chi bộ. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Hàm Hạ đã giương cao ngọn cờ lãnh đạo cách mạng, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của chi bộ, tổ chức “Nông hội đỏ” cũng được thành lập ở Hàm Hạ và đã phát triển rộng khắp các địa phương. Sự ra đời của Chi bộ Hàm Hạ là bước ngoặt quan trọng, mở đầu trang sử mới của phong trào cách mạng ở Đông Sơn nói riêng, Thanh Hóa nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Đã 91 năm trôi qua, Hàm Hạ vẫn mãi là niềm tự hào để cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Đông Sơn nỗ lực vươn lên, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng.

Ông Lê Huy Hiệu, Bí thư Chi bộ khu phố Hàm Hạ kể với chúng tôi đầy tự hào: Đã 91 năm trôi qua, nhưng ký ức về nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh - Chi bộ Hàm Hạ vẫn còn in đậm trong tâm trí của người dân nơi đây. Truyền thống quê hương cách mạng là động lực để mỗi người dân nơi đây luôn đoàn kết, vượt qua khó khăn để có cuộc sống no ấm hơn. Từ khi sát nhập vào thị trấn Rừng Thông, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy, chính quyền thị trấn, Nhân dân Hàm Hạ phấn khởi, thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả. Nhiều diện tích trồng lúa năng suất thấp đã chuyển đổi sang các loại cây trồng mang hiệu quả kinh tế cao. Bà con Nhân dân đã mạnh dạn phát triển các mô hình: trồng ớt xuất khẩu, hoa huệ, hoa thiên lý, rau an toàn với diện tích gần 6 ha, đạt thu nhập 400 đến 500 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, khu phố có 4 gia trại tổng hợp, nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người của khu phố đạt gần 60 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Trong những năm qua, Đảng bộ thị trấn Rừng Thông xác định phương châm xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, từ đó đã có những nghị quyết sát đúng, phù hợp với đặc điểm của địa phương tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần mang lại hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực và tạo được lòng tin trong Nhân dân. Trong đó lĩnh vực công nghiệp, xây dựng được thị trấn chọn làm mũi nhọn để thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn. Thị trấn hiện có 17 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, tạo việc làm cho khoảng 330 lao động; có 2 doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng có sản phẩm xuất khẩu và nhiều tổ hợp sản xuất gạch không nung, cơ sở sản xuất chế biến gỗ, cơ khí gia công lắp ráp... tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Giá trị công nghiệp, xây dựng năm 2020 đạt 519 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 62% cơ cấu kinh tế. Trên lĩnh vực nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, đã chuyển đổi 27 ha đất lúa sang sản xuất các loại rau màu, hoa và cây cảnh cho thu nhập 300 - 500 triệu đồng/ha/năm...

Niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Rừng Thông khi bước vào xuân mới bởi những con số ấn tượng: Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt 85,7 tỷ đồng, vượt 2% so với huyện giao. Các hoạt động văn hóa xã hội và đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện tốt; công tác chính sách, an sinh xã hội được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Cơ sở vật chất các trường học tiếp tục được củng cố và tăng cường; chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên được nâng lên, trường mầm non và trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư đồng bộ; hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng được triển khai hoàn thiện, 100% đường phố chính đã có điện cao áp và hệ thống thoát nước; nhà ở đô thị được chỉnh trang, xây mới đảm bảo 95% đạt tiêu chí nhà ở đô thị. Hiện trạng khu vực đô thị hiện hữu đã được chỉnh trang đầu tư hoàn thiện đồng bộ, hình thành 5 khu dân cư đô thị mới đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Đến nay, thị trấn không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70 triệu đồng/người/năm.

Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương cách mạng Hàm Hạ, sự đồng thuận đoàn kết toàn Đảng toàn dân sẽ là động lực để thị trấn Rừng Thông vững bước vào năm 2021 với niềm tin và kỳ vọng một năm mới phát triển lên tầm cao mới, toàn diện, vững chắc hơn. Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được trong năm qua, sẽ tạo đà, tạo thế cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Rừng Thông vững tin bước vào xuân mới với nhiều thắng lợi mới trên tất cả các lĩnh vực.

Thanh Huê