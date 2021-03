Xây dựng lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới

Thực hiện Đề án “Tăng cường đảm bảo an ninh biên giới phía Tây tỉnh Thanh Hóa”, những năm qua, các lực lượng biên phòng, quân sự, công an luôn quan tâm chỉ đạo và xây dựng các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn biên giới vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức, quân sự và nghiệp vụ theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn), phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã Na Mèo thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

Tính đến hết năm 2020, đã bố trí 202 cán bộ công an về 100% các xã, thị trấn ở 5 huyện biên giới theo đề án bố trí công an chính quy về công tác tại công an xã, trong đó địa bàn biên giới có 51 đồng chí; biên chế 17 trung đội dân quân cơ động, 53 tổ dân quân tại chỗ, 5 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã Tén Tằn (nay là thị trấn Mường Lát); Na Mèo (Quan Sơn); Bát Mọt (Thường Xuân); Yên Khương (Lang Chánh); Hiền Kiệt (Quan Hóa). Điều động, luân chuyển hơn 200 lượt cán bộ biên phòng, công an, quân sự tham gia lực lượng liên ngành tại các bản Mông ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa. Tuyển chọn 4 người dân tộc Mông tham gia đào tạo trình độ quân sự cấp xã, 56 người Mông vào học các trường quân đội; xây dựng lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, huấn luyện theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới thường xuyên tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng tác chiến, xử lý khi có tình hống xảy ra. Đồng thời tham mưu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện gắn với các tình huống cụ thể; tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu tại chỗ, kế hoạch hiệp đồng chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ, bảo vệ cơ quan, đơn vị, địa bàn, đánh địch xâm nhập vào khu vực biên giới. Công tác xây dựng đơn vị, công trình chiến đấu, phòng thủ được cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng quan tâm. Tính hết năm 2020, đã xây dựng mới 3 đồn biên phòng, gồm: Na Mèo (Quan Sơn), Pù Nhi, Tam Chung (Mường Lát); khánh thành và đưa vào sử dụng trụ sở mới Công an huyện Quan Sơn, Mường Lát; đầu tư, xây dựng hai điểm chốt chiến đấu của tiểu đội dân quân thường trực xã Bát Mọt (Thường Xuân); Yên Khương (Lang Chánh); đang triển khai xây dựng 4 nhà ở và làm việc cho các tổ đội công tác liên ngành tại các huyện Quan Hóa và Mường Lát. Các đồng chí được bố trí đứng chân tại các bản trọng điểm, thực hiện 4 cùng “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với đồng bào, các tổ, đội công tác liên ngành luôn đi sâu, đi sát nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh, tham mưu cho địa phương xử lý, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn kịp thời ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, bức xúc kéo dài trong Nhân dân; tham gia trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Nét nổi bật trong công tác phối hợp là đã tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch “Tăng cường lực lượng liên ngành tại các bản trọng điểm phía Tây của tỉnh Thanh Hóa”. Đây là một trong những kế hoạch đã và đang phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng biên phòng, quân sự, công an là nòng cốt, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Vũ Khắc