Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh

Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ (DQTV). Qua đó, từng bước xây dựng lực lượng DQTV ngày càng vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương.

Ban CHQS TP Thanh Hóa huấn luyện lớp điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị năm 2022.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”, công tác xây dựng lực lượng DQTV đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ngày càng vững mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có 1.114 cơ sở DQTV, với quân số 47.704 người, chiếm tỷ lệ 1,39% so với dân số, trong đó có 4 tiểu đội dân quân thường trực ở 4 xã các huyện biên giới; tỷ lệ đảng viên đạt 33,8%; đoàn viên đạt 52,4%. Lực lượng này luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong các công tác phòng, chống, khắc phục giảm nhẹ thiên tai, vệ sinh môi trường, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo... Đồng thời, phối hợp cùng công an và các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm; tham gia phòng, chống tội phạm; duy trì điều tiết giao thông; xây dựng các thiết chế văn hóa,... góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong chương trình huấn luyện hàng năm, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế đưa các nội dung huấn luyện bổ trợ vào sát với đặc thù địa bàn. Trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, lực lượng DQTV luôn thống nhất chủ động thực hiện tốt nội dung diễn tập các phương án ở cấp xã, cụm xã trên địa bàn. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị đã kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện cơ bản với chuyên sâu, kỹ thuật với chiến thuật, bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, chất lượng”. Nội dung, chương trình huấn luyện sát với điều kiện, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Hàng năm, 100% cơ sở DQTV trên địa bàn tỉnh được tổ chức huấn luyện, quân số đạt 97,3% trở lên, kết quả huấn luyện khá, giỏi thường xuyên đạt 70 - 80%.

Để bảo đảm công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban CHQS TP Thanh Hóa đã tổ chức đội ngũ cán bộ giảng dạy chất lượng, đồng thời phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng, đủ nội dung, thời gian theo quy định, kịp thời uốn nắn những nội dung còn yếu. Trong huấn luyện, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho lực lượng DQTV được đặt lên hàng đầu. Trước khi bước vào các đợt huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ DQTV đều được học tập đầy đủ các nội dung về chính trị, xây dựng quân đội, nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân. Trong quá trình huấn luyện, giáo viên được phân công nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp huấn luyện, bám lớp học, thao trường; cán bộ, chiến sĩ DQTV tích cực, tự giác học tập, rèn luyện.

Các nội dung huấn luyện như điều lệnh đội ngũ, bắn súng tiểu liên AK ba tư thế, được các chiến sĩ tích cực xoay vòng, đổi tập. Chiến sĩ Đào Thị Phúc, phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) chia sẻ: Tháng 7 vừa qua, tôi vừa tham gia lớp điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện. Đây là năm đầu tiên tôi tham gia huấn luyện DQTV, các nội dung huấn luyện đều khó và vất vả dưới thời tiết nắng nóng, khó nhất là nội dung bài bắn súng tiểu liên AK. Tuy nhiên, được các cán bộ, giáo viên hướng dẫn tận tình, uốn nắn từng động tác nên tôi có thể tự tin thực hiện tốt các động tác bài bắn.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng, huấn luyện DQTV trên địa bàn tỉnh, thời gian tới Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt sâu sắc hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp về công tác DQTV, đặc biệt là Luật DQTV năm 2019. Đồng thời, yêu cầu ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tập trung làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên; tổ chức huấn luyện sát điều kiện thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện với sẵn sàng chiến đấu. Kiên quyết khắc phục những khâu yếu, mặt yếu về công tác huấn luyện...

