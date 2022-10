Xây dựng KVPT tỉnh Thanh Hóa gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Bộ Chính trị (khóa X); Kết luận số 64-KL/TW ngày 30-10-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ (KVPT) vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về KVPT, cùng các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban, sở, ngành, mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai xây dựng và tổ chức xây dựng KVPT tỉnh theo phương châm toàn diện, vững chắc. Qua đó góp phần bảo vệ an toàn địa bàn, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác gói buộc lượng nổ của chiến sĩ mới. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Theo đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành đồng bộ các nghị quyết, chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; kết hợp hài hòa giữa phát triển KT-XH với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh (QPAN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; tổ chức quy hoạch tổng thể, từng bước đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ và xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, góp phần xây dựng tiềm lực, thế trận trong KVPT tỉnh vững chắc.

Trong quá trình triển khai xây dựng KVPT, việc xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận lòng dân được tỉnh hết sức coi trọng, xác định đây là cơ sở xây dựng tiềm lực quân sự, tiềm lực KT-XH. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức... Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo hội đồng giáo dục QPAN các cấp triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, tập trung bồi dưỡng những nội dung cơ bản về xây dựng và hoạt động của KVPT cho cán bộ chủ chốt cấp xã và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục QPTD, từng bước nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về nhiệm vụ QPAN và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng thế trận làng, xã trong KVPT huyện, tỉnh vững mạnh. Cùng với đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, triển khai kịp thời các chính sách về dân tộc, tôn giáo ở địa phương; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, kết hợp giữa giáo dục với tuyên truyền, vận động; phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; nắm vững và giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Cùng với phát triển KT-XH, tỉnh chú trọng xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh. Các cơ quan quân sự, công an được kiện toàn tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, có cơ cấu hợp lý, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng. Đối với lực lượng bộ đội thường trực, tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng tác chiến trên địa hình đồng bằng. Với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, “gần, gọn địa bàn”, bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống về QPAN.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm QPAN với phát triển KT-XH. Các chủ trương, chính sách, dự án phát triển KT-XH của tỉnh Thanh Hóa phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm QPAN trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đô thị hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân. Hàng năm, các địa phương đều sử dụng một phần kinh phí để xây dựng các công trình quốc phòng, như làm trên 60 km đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh và huyện với mức đầu tư trên 80 tỷ đồng; trên 100 km đường cơ động ven biển, xây dựng mới các trận địa, lắp đặt hệ thống phòng không, tu sửa các công trình quân sự. Hoàn thành đường hầm CH-01 với tổng mức đầu tư trên 36 tỷ đồng; hiện nay tiếp tục thi công đường cơ động trong căn cứ hậu phương của tỉnh, đường hầm chỉ huy đảo Mê; chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới tại huyện Thường Xuân với kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Năm 2020 triển khai xây dựng đường hầm CH1-02, đường hầm CH1TG-01 của thị xã Nghi Sơn; chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới tại huyện Lang Chánh với kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Tích cực phối hợp nắm chắc tình hình, dư luận Nhân dân, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn làm chủ, củng cố “thế trận lòng dân”, góp phần xây dựng nền QPTD, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh tuần tra, canh gác bảo vệ biển đảo quê hương. Ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)

Hằng năm, trước khi vào kỳ huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã xây dựng hệ thống kế hoạch, văn kiện, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị thao trường, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng bảo đảm đầy đủ, đúng quy định; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ được tập trung xây dựng, kiện toàn về tổ chức, biên chế; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, tư tưởng sát với đối tượng, đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung, điều chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức diễn tập và tham mưu với tỉnh tổ chức và chỉ đạo các địa phương diễn tập KVPT, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả tốt.

Không chỉ huấn luyện giỏi, tham mưu tốt trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Bộ CHQS tỉnh luôn tích cực giúp Nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đẩy mạnh thực hiện công tác vận động quần chúng và làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nông thôn mới...

Năm 2022, thực hiện chỉ thị của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập KVPT tỉnh. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt mọi mặt cho đợt diễn tập này. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tích cực vào cuộc, trong đó quân đội và công an là lực lượng nòng cốt trong tham mưu, tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập. Xác định, cuộc diễn tập KVPT năm 2022 là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực tham mưu và trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của cơ quan quân sự, công an, các ban, sở, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; làm cơ sở rút kinh nghiệm, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, củng cố QPAN của địa phương trong tình hình mới. Đồng thời, thông qua diễn tập giúp tỉnh củng cố, xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, nhất là xây dựng thế trận lòng dân, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu kép: vừa củng cố, tăng cường QPAN, vừa thúc đẩy phát triển KT-XH.

Thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Để xây dựng KVPT ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Tỉnh Thanh Hóa xác định tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng nền QPTD, thế trận chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc; tập trung kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng giáo dục QPAN các cấp; triển khai thực hiện hiệu quả đề án xây dựng công trình KVPT tỉnh đã được thông qua.

Thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với củng cố QPAN, xây dựng KVPT với thế trận an ninh Nhân dân ở địa bàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH trong quy hoạch, kế hoạch phát triển tổng thể và trong từng giai đoạn ở từng cấp, từng ngành, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QPAN trên địa bàn. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang địa phương; tổ chức tốt công tác huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các lực lượng trong KVPT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Lê Văn Diện

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh