Xây dựng huyện Lang Chánh phát triển toàn diện, bền vững

Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là sự ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến mọi mặt đời sống xã hội, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, cùng với sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo huyện Lang Chánh thăm hỏi, trao quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ, chính quyền huyện Lang Chánh xác định trong năm qua là vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Theo đó, các cấp chính quyền trong toàn huyện đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu theo hướng thâm canh, khuyến khích nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, huyện đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, củng cố và xây mới các công trình hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện nhà. Trong năm, tổng giá trị sản xuất đạt hơn 2.604 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt trên 1.064 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 1.250 tỷ đồng, bằng 83,4% kế hoạch và bằng 125,09% so với cùng kỳ; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 484,527 tỷ đồng, đạt 134% dự toán giao; thành lập mới 21 doanh nghiệp, vượt 5% chỉ tiêu kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 23,96 triệu đồng...

Cùng với tăng trưởng kinh tế, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao cũng được đẩy mạnh, từng bước xã hội hóa, góp phần quan trọng vào mục tiêu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được triển khai đến tất cả các làng, bản thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân hăng hái tham gia. Đến nay, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM trong toàn huyện đạt 11,1%; tỷ lệ thôn/bản đạt chuẩn NTM 7,8%; tỷ lệ thôn/bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu 1,5% đạt chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, công tác giáo dục có sự chuyển biến tích cực. Trong năm, toàn huyện có thêm 3 trường học đạt chuẩn quốc gia gồm: Trường Mầm non Lâm Phú, Mầm non Giao Thiện và THCS Đồng Lương, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 27/31 trường, đạt tỷ lệ 87,1%.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng. Là huyện có đường biên giới giáp với nước bạn Lào, vì vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào luôn được Đảng bộ, chính quyền và lực lượng chức năng trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện hiệu quả. Cùng với đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh. Lực lượng công an tập trung triển khai quyết liệt nhiều đợt cao điểm phòng, chống tội phạm đạt kết quả. Nhờ đó, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững ổn định.

Đảng bộ, chính quyền huyện Lang Chánh luôn xác định phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Vì vậy, song song với công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, năm qua, công tác xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ quan tâm trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ công tác giáo dục chính trị tư tưởng cũng như tổ chức học tập lý luận trong Đảng gắn với việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tư tưởng chính trị, trách nhiệm trong công việc của mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên. Quy trình đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đánh giá cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Trên cơ sở đó, những mặt hạn chế của các tổ chức cơ sở đảng đã nhanh chóng khắc phục, tạo niềm tin trong quần chúng Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Đặc biệt, nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao, gắn kế thừa với đổi mới nên đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã trưởng thành về nhiều mặt, cơ bản đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Vượt qua những khó khăn, thách thức, phát huy kết quả đạt được, năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Lang Chánh tiếp tục chung sức, chung lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đặc biệt, huyện sẽ tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và phát triển bền vững; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện và đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và đời sống; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; thực hiện tốt công tác giảm nghèo; giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước các cấp; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tạo động lực để xây dựng Lang Chánh phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Xuân Hồng

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Lang Chánh