Xã Tân Phúc thi đua làm theo lời Bác

Công chức xã Tân Phúc hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính.

Với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, thiết thực, Đảng ủy xã Tân Phúc (Lang Chánh) đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua 4 năm thực hiện, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã được biểu dương, khen thưởng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đưa việc học và làm theo tấm gương của Bác ngày càng đi vào chiều sâu.

Về thăm thôn Tân Tiến, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Lê Văn Hoàng phấn khởi cho biết: “Tân Tiến là thôn đi đầu của xã Tân Phúc trong thực hiện các phong trào thi đua. Điểm nhấn đầu tiên phải nói đến là thôn đã được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 10-2020. Đạt được kết quả này, với vai trò là người đứng đầu chi bộ, đứng đầu thôn Tân Tiến, tôi luôn tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, tôi phải bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp kinh phí và ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa, hỗ trợ các gia đình làm chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm hợp vệ sinh. Công tác bảo vệ môi trường được Nhân dân tự giác thực hiện; phong trào xây dựng xã hội học tập được phát động sâu rộng trong địa bàn dân cư với 100% trẻ đi học đúng độ tuổi, không có trẻ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn. An ninh trật tự trong thôn luôn ổn định, không có tệ nạn xã hội, không có đơn thư khiếu kiện... Đây là những việc làm theo gương Bác được cán bộ, Nhân dân trong thôn cụ thể hóa thành hành động thiết thực, góp phần giữ vững các tiêu chí của thôn nông thôn mới”.

Để việc học và làm theo tấm gương của Bác ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Đảng ủy xã Tân Phúc đã tổ chức nhiều hội nghị học tập, quán triệt theo chủ đề của từng năm. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch toàn khóa, đưa việc học và làm theo tấm gương của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ xã. Trong học và làm theo tấm gương của Bác, Đảng ủy xã Tân Phúc đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phúc cho biết: “Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, người đứng đầu địa phương, đơn vị đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, phức tạp, nổi cộm để giải quyết. Điển hình như trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, lãnh đạo UBND xã thực hiện tiếp công dân định kỳ hằng tháng theo quy định; chủ động đối thoại với Nhân dân để giải quyết tốt các vụ việc phát sinh. Thông qua hoạt động đối thoại giúp công tác lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền được sát thực với đời sống, tạo niềm tin trong Nhân dân. Trong cải cách hành chính, lãnh đạo UBND xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành, đôn đốc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân. Cùng với đó, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên ký cam kết thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân”.

Tại các chi bộ trực thuộc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên đều đăng ký việc làm cụ thể, cam kết làm theo gắn với chủ đề của từng năm và nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân. Tiêu biểu như hội LHPN xã với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; hội cựu chiến binh với phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; hội nông dân với mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; công an xã với mô hình bảo đảm an ninh trật tự, giảm thiểu tệ nạn xã hội; đoàn thanh niên với phong trào xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thanh niên với phong trào phát triển kinh tế...

Để đưa việc học và làm theo Bác lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, Đảng ủy xã Tân Phúc đặc biệt coi trọng việc biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Trong đó, ưu tiên đối với những công dân là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại, gia trại có thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương; những nông dân vượt khó vươn lên sản xuất, kinh doanh giỏi; người có đóng góp tích cực trong các phong trào thi đua... Qua 4 năm thực hiện, đã có 23 tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận giấy khen của huyện Lang Chánh và xã Tân Phúc. Qua đó, tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, khơi dậy sức mạnh nội lực, tinh thần đoàn kết trong thực hiện các phong trào thi đua. Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của xã Tân Phúc có bước phát triển khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Dù có nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống nhưng Nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. Đó là cơ sở vững chắc để Tân Phúc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Tố Phương