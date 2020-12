Vượt qua đại dịch - đánh tan những luận điệu xuyên tạc, lạc lõng

Đoàn thanh niên huyện Thọ Xuân tích cực tham gia tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, qua hình thức truyền thanh lưu động.

Đại dịch COVID-19, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công, được đông đảo Nhân dân và bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. Tuy vậy, thay vì niềm vui chung cùng Nhân dân, cùng đất nước, một số “học giả” quốc tế hay “nhà dân chủ” tự phong người Việt lại hậm hực đăng đàn cho rằng “Việt Nam ăn may nhờ chế độ độc đảng toàn trị nên đã thắt chặt kiểm soát, khoanh vùng dịch bệnh”...

Còn nhớ, khoảng thời gian khi dịch bùng phát và chúng ta dập dịch, khoanh vùng dịch thành công, trên các diễn đàn, trang thông tin của các thế lực thù địch liên tục rêu rao rằng “Việt Nam giấu dịch”, ra sức “tạo sóng cồn trong chậu nước”... nhưng dư luận chẳng mấy quan tâm. Cho đến hôm nay, sau thời gian rêu rao bất thành, mấy “nhà dân chủ” tự phong và vài ba “học giả” quốc tế đã hoàn toàn “tắt điện” trước sự thật về thành công của công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Gần đây, nhân sự kiện Đảng ta công bố, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng lại lợi dụng điều này, ôm ấp hy vọng tìm kiếm sự chú ý của dư luận vào những phân tích suy diễn, vô lối, ngụy khoa học.

Trước những luận điệu xuyên tạc, những tiếng nói yếu ớt của một số nhà phân tích và bình luận phương Tây, với định kiến vốn có về chủ nghĩa xã hội và các đảng cộng sản, trên các diễn đàn, nhiều người Việt Nam yêu nước đã thẳng thắn bình luận và phản đối sự xuyên tạc, chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta của những kẻ thiếu thiện chí; những kẻ mượn danh “học giả”... Cùng với đó, nhiều trang mạng xã hội cá nhân cũng chia sẻ các bài viết, bình luận của các trang mạng xã hội trong và ngoài nước, báo quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài thừa nhận, đánh giá cao về thành công của Việt Nam trong phòng, chống đại dịch COVID-19”. Ví như báo The Nation (Hoa Kỳ) thừa nhận, Việt Nam đã gọi chiến dịch phòng, chống COVID-19 là “Cuộc tổng tiến công mùa Xuân năm 2020” với sự huy động tất cả nguồn lực của đất nước. Với sự vào cuộc đó, Việt Nam đã tạo ra khuôn khổ hành lang pháp lý và thể chế đối phó với dịch bệnh, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ quyền con người. Mọi thông tin liên quan đến dịch COVID-19 và hoạt động phòng, chống dịch của Chính phủ, chính quyền các cấp được công bố đầy đủ, cập nhật thông tin rõ ràng, dễ truy cập và dễ hiểu đối với mọi người dân. Những quyết sách của Việt Nam đều nhanh chóng, kịp thời. Công cuộc phòng, chống dịch tạo được sự đồng thuận sâu sắc, rộng lớn trong toàn xã hội.

“Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” - đó là mô hình quản trị, cơ chế vận hành hợp lý, khoa học đối với mọi vấn đề xã hội của đất nước ta. Trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, cơ chế đó đã tỏ rõ là một mô hình vận hành hiện đại, hiệu quả. Thành công của Việt Nam rất phù hợp với tiêu chí “quản trị quốc gia tốt” do Cơ quan Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đưa ra. 8 nội dung căn bản của tiêu chí đó là: (1) “sự tham gia (participatory); (2) định hướng đồng thuận (consensus oriented); (3) trách nhiệm giải trình (accountable); (4) sự minh bạch (transparent); (5) sự kịp thời (responsive); (6) tính hiệu lực (effective) và hiệu quả (efficient); (7) tính bình đẳng và không loại trừ chủ thể nào (equitable and inclusive); (8) tuân thủ pháp quyền (follows the rule of law).

Khái niệm quản trị quốc gia tốt (good governance) xuất hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hiện nay, có nhiều định nghĩa về quản trị quốc gia tốt từ các tổ chức kinh tế, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội khác nhau. Tuy nhiên, tựu chung lại đều mang 8 đặc điểm/tiêu chí căn bản như trên. Soi vào 8 nội dung này, Việt Nam đã không chỉ đáp ứng đầy đủ mà còn thực hiện “quản trị quốc gia tốt” trước một thách thức an ninh phi truyền thống chưa từng có bằng một chiến lược thông minh và hiệu quả, thậm chí, truyền thông và các chuyên gia quốc tế còn cho rằng Việt Nam là “một hình mẫu trong cuộc chiến chống COVID-19 với chi phí thấp”. Xem xét theo 8 tiêu chí quản trị tốt, có thể thấy Việt Nam đã vận dụng nhuần nhuyễn và phù hợp thực tiễn của đất nước để đạt được và thậm chí vượt hơn các tiêu chí quốc tế.

Cho đến nay, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành trên thế giới, nhiều quốc gia bắt buộc phải tái phong tỏa trở lại thì Việt Nam vẫn vững vàng, hơn 80 ngày (tính đến ngày 26-11) không có ca mắc mới trong cộng đồng. Những thành tựu đáng kể nêu trên không chỉ bác bỏ hoàn toàn những luận điệu xuyên tạc về kết quả phòng, chống đại dịch COVID-19 tại Việt Nam mà còn khẳng định rõ ràng hơn bao giờ hết về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lâu nay, những kẻ thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn ra sức khuếch đại luận điểm “Đảng Cộng sản Việt Nam không có khả năng lãnh đạo phát triển kinh tế”. Tuy nhiên, thành tựu không thể phủ nhận trong gần 35 năm đổi mới, rồi thành tựu chèo lái đất nước vững bước vượt qua đại dịch toàn cầu đã khẳng định bản lĩnh, tầm nhìn và khả năng lãnh đạo của Đảng ta.

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, không ít cơ quan báo chí quốc tế đặt câu hỏi: Vì sao Việt Nam tiềm lực không bằng các nước phát triển châu Âu, châu Mỹ mà lại vững vàng trước đại dịch như vậy? Những lời khen ngợi của bạn bè như “bất ngờ”, “bài học quý báu”, “hình mẫu”... chính là những lời phản bác đanh thép nhất dành cho những người thiếu thiện chí với Việt Nam. Đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều hệ lụy cho mọi mặt đời sống nhân loại. Đáng chú ý, việc ứng phó với đại dịch đã cho thấy khả năng quản trị quốc gia của nhiều nước trên thế giới. Lâu nay, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc về bản chất của chế độ ta, tính hiệu lực, hiệu quả của Đảng và Nhà nước ta. Với thành công của Việt Nam trong công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19, chúng ta đã chứng minh hùng hồn tính ưu việt của chế độ, khả năng quản trị quốc gia tốt, bản lĩnh và khả năng ứng phó với thách thức của Đảng và Nhà nước ta. Thành công trong cuộc chiến phòng chống đại dịch COVID-19 đã chứng tỏ cả về lý luận và thực tiễn rằng toàn Đảng, toàn dân ta đang đi đúng hướng trong việc xây dựng chế độ XHCN mang đặc điểm Việt Nam.

Lê Phượng