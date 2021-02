Vui xuân không quên nhiệm vụ

Khi những cánh hoa đào, hoa mai đua nhau khoe sắc cũng là lúc mọi người bận rộn hoàn tất công việc cuối năm để sớm đoàn tụ cùng gia đình vui tết đón xuân. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa mỗi mùa xuân đến các anh phải gác lại hạnh phúc riêng tư, luôn kiên định vững vàng, vẫn chắc tay súng, xác định tốt tư tưởng “vui xuân mới, không quên nhiệm vụ” sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) để Nhân dân yên tâm vui xuân, đón tết bên gia đình, người thân.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thật khác biệt so với không khí hân hoan, tấp nập của mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị mua sắm, trang trí tết, ở Đại đội Thiết giáp, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, cán bộ, chiến sĩ luyện tập các phương án SSCĐ vẫn được duy trì đầy đủ, nghiêm túc, theo kế hoạch đã được cấp ủy, chỉ huy từng cơ quan, đơn vị xác định. Ngay khi có tiếng còi báo động của chỉ huy đơn vị vang lên, cả đơn vị từ các vị trí công tác thường xuyên nhanh chóng chuẩn bị quân trang, vũ khí cá nhân. Chưa đầy 10 phút, đội hình chiến đấu đã tập trung đầy đủ, sẵn sàng cơ động nhận lệnh. Sau khi phát lệnh, chỉ trong tích tắc, đơn vị triển khai đội hình lên xe thiết giáp. Những chiếc xe bọc thép gầm gừ lăn bánh ra khỏi khu kỹ thuật “dàn trận”, lên đường làm nhiệm vụ. Đó là một trong những phương án chiến đấu được cán bộ, chiến sĩ và các kíp xe của đơn vị thường xuyên duy trì luyện tập nâng cao trình độ, khả năng hiệp đồng tác chiến trong mọi tình huống. Để Nhân dân bình yên, vui xuân, đón tết, hằng ngày các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ, đồng thời cấp ủy chỉ huy đơn vị đặc biệt làm tốt công tác động viên tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ an tâm tư tưởng, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tâm sự với chúng tôi Thượng úy Bùi Ngọc Danh, Chính trị viên Đại đội Thiết giáp cho biết: “Vui xuân không quên nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ chúng tôi luôn đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần cảnh giác và trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tết này, đơn vị chúng tôi thực hiện tư tưởng đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và SSCĐ cao”.

Trong khi mọi người rộn ràng chuẩn bị tết thì kíp trực của cán bộ, chiến sĩ Đài quan sát phòng không, Bộ CHQS tỉnh vẫn tập trung cao độ quan sát canh gác giữ bầu trời. Nằm trên điểm cao 160m ở phía Tây TP Thanh Hóa, năm nào cũng vậy, trong những ngày tết, những cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn miệt mài bên kính ngắm và vững vàng bên trận địa phòng không bảo vệ bầu trời Tổ quốc.

Đã có hơn 10 năm ăn tết trên Đài quan sát, nhưng Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên trinh sát Đài quan sát phòng không vẫn vui vẻ khi năm nay lại được đón tết cùng với anh em trong đơn vị. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh tâm sự: Tết với mọi người là dịp vui chơi, sum họp gia đình nhưng với những người lính canh giữ bầu trời như chúng tôi thì đây là những ngày phải tập trung nhiều nhất cho công việc. Mình và đồng đội ở đây rất vui khi được đơn vị không chỉ quan tâm về vật chất mà còn về tinh thần. Để cán bộ, chiến sĩ cảm nhận được hương vị tết quê nhà, đơn vị tổ chức cho anh em trang hoàng lại đơn vị, trang trí cành mai, cành đào, rồi gói bánh chưng, mổ lợn để tạo không khí vui xuân, chúng mình luôn coi đây là ngôi nhà thứ hai, cùng nhau sum vầy đón tết”.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dự kiến sẽ có nhiều công dân ở nước ngoài, cũng như từ mọi miền Tổ quốc hồi hương về quê ăn tết, vì vậy, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn. Những ngày giáp tết, trong lúc mọi người đang quây quần, đoàn tụ bên gia đình, người thân, tại khu cách ly tập trung Bộ CHQS tỉnh, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ vẫn đang căng mình ngày đêm túc trực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời chủ động, tích cực, chu đáo, chặt chẽ trong công tác tiếp nhận, cách ly công dân từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch về quê ăn tết. Gác tình riêng, lo việc chung, trước đại dịch COVID-19, họ thực sự là điểm tựa, bức tường thành vững chắc bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân.

Với phương châm “vui xuân mới không quên nhiệm vụ”, Đại tá Vũ Văn Tùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quán triệt, triển khai cho các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực SSCĐ; tổ chức canh gác, tuần tra bảo vệ an toàn cho cơ quan, đơn vị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân trong dịp tết. Đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, giáo dục chính trị. Nhờ vậy, 100% cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, xác định tốt mọi nhiệm vụ, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra.

Một mùa xuân mới lại về, với tinh thần luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân vui tết, đón xuân, dù gian khó, thử thách đến mấy nhưng trên khuôn mặt những người lính vẫn luôn rạng ngời nụ cười hạnh phúc. Tuy khó khăn khi phải xa nhà, không được sum họp cùng gia đình trong những ngày xuân về, nhưng những người lính đều nhận thấy đó là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cao cả của mình. Họ luôn lạc quan, yêu đời và vững một niềm tin sắt đá chắc tay súng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, góp phần dệt nên những mùa xuân đầy sức sống, yên vui và hạnh phúc với mọi nhà.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)