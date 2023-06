Vĩnh Lộc ra quân giải phóng hành lang lưới điện cao áp

Chiều 2-6, tại xã Vĩnh Hưng, UBND huyện Vĩnh Lộc phối hợp với Điện lực Vĩnh Lộc tổ chức lễ phát động ra quân xử lý vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, Điện lực Vĩnh Lộc đã cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện với chất lượng ngày một nâng cao, nguồn điện được ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và sinh hoạt của Nhân dân.

Tuy nhiên, những sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều, đặc biệt trong năm 2022 và đầu năm 2023 có dấu hiệu gia tăng gây gián đoạn việc cung cấp điện, gấy mất điện cho khách hàng, có những trường hợp gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp, làm hư hỏng thiết bị điện sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Nghiêm trọng hơn, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Tại lễ ra quân, Điện lực Vĩnh Lộc đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chặt, tỉa cây vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã Vĩnh Hưng. Chương trình này cũng sẽ được triển khai trên địa bàn toàn huyện Vĩnh Lộc trong thời gian tới.

Việc tổ chức lễ ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện không chỉ giúp hạn chế tối đa sự cố có thể xảy ra trên hệ thống lưới điện của huyện Vĩnh Lộc nói riêng và của cả tỉnh Thanh Hóa, mà còn góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức đến các tầng lớp Nhân dân về tác hại của việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, góp phần cùng ngành điện bảo đảm cấp điện liên tục, an toàn, ổn định.

