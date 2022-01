Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Năm 2021, trước những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, để thực hiện có hiệu quả chỉ thị công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành, ban cán sự đảng, đảng ủy, lãnh đạo VKSND tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các thể chế hoạt động, kịp thời xây dựng kịch bản ứng phó phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp, linh hoạt, sáng tạo chỉ đạo VKSND hai cấp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác và đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

VKSND hai cấp đã xác định và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, bao gồm: Công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động và các việc khác theo quy định của pháp luật. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Thực hiện “mục tiêu kép” là vừa “Phòng, chống dịch COVID-19” vừa “Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành”. VKSND hai cấp đã hoàn thành xuất sắc 122/122 chỉ tiêu nghiệp vụ, trong đó có 58 chỉ tiêu vượt yêu cầu, 42 chỉ tiêu có tỷ lệ vượt cao hơn năm 2020; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra do hành vi không cấu thành tội phạm thuộc trường hợp phải bồi thường hoặc viện kiểm sát truy tố, tòa án tuyên không phạm tội. Các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, án trọng điểm được tập trung điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác kiểm sát được khẳng định và tăng cường.

Năm 2021, VKSND hai cấp thụ lý kiểm sát 3.637 tin tố giác, tin báo về tội phạm; thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 3.494 vụ, 6.092 bị can; thụ lý thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố 2.270 vụ, 4.626 bị can; đã giải quyết 2.253 vụ, 4.593 bị can (đạt 99,3%); thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 2.618 vụ, 5.388 bị cáo; thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát theo thủ tục phúc thẩm 395 vụ, 676 bị cáo.

Qua công tác kiểm sát, VKSND hai cấp đã ban hành 3.330 yêu cầu kiểm tra, xác minh, 3.657 yêu cầu điều tra; trực tiếp và tham gia lấy lời khai người bị bắt, tạm giữ 1.287 lần; trực tiếp và tham gia hỏi cung bị can 5.359 lần; trực tiếp khởi tố, yêu cầu cơ quan điều tra điều tra 1 vụ; yêu cầu cơ quan điều tra khởi tố 38 vụ, 50 bị can; yêu cầu thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố 8 vụ, 10 bị can; hủy bỏ 3 quyết định không khởi tố vụ án; ban hành 17 kháng nghị phúc thẩm và 66 kiến nghị phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Nổi bật là Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành 3 kiến nghị đến Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm giết người, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội và trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở các kiến nghị của Viện trưởng VKSND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chức năng trên địa bàn toàn tỉnh có biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng đề án phòng ngừa tội phạm giết người và cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo kiến nghị của VKSND tỉnh.

VKSND hai cấp đã kiểm sát việc tạm giữ đối với 2.926 người, kiểm sát tạm giam 3.608 trường hợp; kiểm sát đối với 3.431 trường hợp tòa án hai cấp phải ra quyết định thi hành án; kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 8.666 phạm nhân. Qua công tác kiểm sát, đã kiến nghị đưa ra khỏi danh sách 56 trường hợp không đủ điều kiện xét giảm, đề nghị không chấp nhận tha tù trước thời hạn có điều kiện 13 trường hợp; đề nghị đưa ra khỏi danh sách xét rút ngắn thời gian thử thách đối với án treo 8 trường hợp, đưa ra khỏi danh sách xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ 4 trường hợp. VKSND hai cấp kiểm sát theo thủ tục sơ thẩm 8.572 vụ án hành chính, vụ, việc dân sự. Trực tiếp xác minh điều kiện thi hành án dân sự 375 trường hợp. Kiểm sát, giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua công tác kiểm sát ở tất cả các khâu, VKSND hai cấp đã ban hành 663 kiến nghị đến các cơ quan tư pháp và các cơ quan quản lý Nhà nước, 100% các kiến nghị đã ban hành đều đảm bảo chất lượng, được các cơ quan chấp nhận, khắc phục, sửa chữa (vượt 10% so với chỉ tiêu của ngành đề ra).

Công tác phối hợp giữa viện kiểm sát và các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan hữu quan được tăng cường. Qua công tác phối hợp đã tiến hành xét chọn 354 vụ án trọng điểm và tổ chức 552 phiên tòa rút kinh nghiệm. Công tác tổ chức cán bộ được ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tỉnh xác định là khâu đột phá, then chốt, quyết định chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đề ra giải pháp về công tác cán bộ đối với các đơn vị có chất lượng, hiệu quả công tác chưa thực sự đạt yêu cầu, nhằm đảm bảo đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động công tác của ngành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng đổi mới mạnh mẽ, toàn diện. Chủ động phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, các đơn vị VKSND tối cao mời các chuyên gia có bề dày kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cao tổ chức thành công 6 lớp bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ điều tra hình sự, kỹ năng kiểm sát, giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính bằng hình thức trực tuyến. Đặc biệt, năm 2021 VKSND tỉnh tổ chức thành công cuộc thi “Kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự”, nhằm khơi dậy tinh thần học tập, nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm trong đội ngũ kiểm sát viên, công chức VKSND hai cấp.

Ứng dụng công nghệ thông tin được tập trung đẩy mạnh; VKSND hai cấp thực hiện việc “Số hóa hồ sơ” ở các khâu công tác nghiệp vụ, tập trung triển khai, nhân rộng nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong công tác. Trong đó, có 2 sáng kiến đột phá về ứng dụng công nghệ thông tin, gồm: Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác kiểm sát thời hạn tạm giam và ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác thống kê theo dõi, quản lý toàn bộ quá trình thụ lý, giải quyết nguồn tin tố giác về tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự.

Với những nỗ lực, cố gắng và thành tích đạt được trong công tác, năm 2021, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã được Viện trưởng VKSND tối cao công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua ngành kiểm sát Nhân dân” năm 2021.

Năm 2022, tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao, của Tỉnh ủy Thanh Hóa, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa quyết tâm phát huy những thành tích đã đạt được; kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; xây dựng ngành kiểm sát Nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

