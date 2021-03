Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Xuân coi trọng chất lượng thực hành quyền công tố

Những năm qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) huyện Như Xuân không ngừng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự. Qua đó, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Như Xuân trao đổi nghiệp vụ trước khi tham gia xét xử các vụ án hình sự.

VKSND huyện Như Xuân đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra kiểm sát chặt chẽ việc phân loại, xử lý tin báo; tiến hành kiểm sát ngay từ khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can, từ đó có biện pháp hạn chế khởi tố oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo đảm 95% tin báo về tội phạm được các cơ quan chức năng giải quyết có chất lượng, hiệu quả. Bên cạnh đó, chất lượng xét hỏi, tranh tụng của VKS tại các phiên tòa có nhiều chuyển biến rõ rệt do có sự chuẩn bị trước đề cương xét hỏi, đề cương tranh tụng, dự thảo luận tội nên VKS đã chủ động trong xét hỏi, thẩm vấn, trong đó tập trung vào những vấn đề mà hội đồng xét xử chưa hỏi hoặc chưa hỏi rõ; các ý kiến của những người tham gia tố tụng được kiểm sát viên trả lời cụ thể, rõ ràng, không né tránh đã góp phần cho hội đồng xét xử ra bản án có căn cứ, đúng phát luật. Thông qua hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự một cách chặt chẽ, năm 2020 việc khởi tố, điều tra truy tố, xét xử không có án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, đáp ứng yêu cầu trong tiến trình cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Bên cạnh đó, VKSND huyện Như Xuân thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an, tòa án Nhân dân huyện trong việc phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác các vụ án hình sự như: Cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy, vi phạm về an toàn giao thông. Một số vụ án được tổ chức xét xử lưu động thu hút đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật và phòng ngừa tội phạm.

Kết quả, năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, VKSND huyện Như Xuân đã phối hợp với cơ quan chức năng thụ lý 130 tin tố giác, tin báo tội phạm, đã giải quyết 120 vụ đúng luật định. Phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố, phê chuẩn 71 vụ, với 129 bị can, giải quyết 51 vụ, với 87 bị can; ban hành 65 văn bản yêu cầu điều tra đối với vụ án hình sự, 5 yêu cầu bổ sung tài liệu chứng cứ; phối hợp với Tòa án Nhân dân huyện Như Xuân tổ chức 8 phiên tòa rút kinh nghiệm, 1 phiên tòa số hóa hồ sơ vụ án hình sự. Chất lượng truy tố bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có vụ án truy tố oan, sai, không có án bị hủy để điều tra hoặc xét xử lại; không có vụ án nào đình chỉ không tội, hoặc tòa án tuyên không phạm tội, hoặc xét xử khác tội danh VKS truy tố...

Ông Trương Xuân Dũng, Viện trưởng VKSND huyện Như Xuân, cho biết: Để nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra xét xử các vụ án hình sự, trong thời gian tới đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp như tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra; nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, kiên quyết không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường kiểm sát các hoạt động tư pháp nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các vi phạm trong việc điều tra, xét xử vụ án, bảo đảm cho việc thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng.

Bài và ảnh: Khắc Công