Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

Sáng 18-11, Ủy ban MTTQ huyện Hà Trung tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020) và biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong suốt 90 năm qua và khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất là cội nguồn sức mạnh để Đảng bộ, Nhân dân huyện Hà Trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo huyện Hà Trung tặng hoa chúc mừng.

Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, trong những năm qua cán bộ và Nhân dân huyện Hà Trung đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách Đại đoàn kết, xây dựng các khu dân cư có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững; người dân luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã từng bước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, trở thành hoạt động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Các tập thể được UBND huyện tặng Giấy khen.

MTTQ đã vận động, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ, xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”, “Quỹ cứu trợ thiên tai”, “Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVIDD-19”… với số tiền hàng tỷ đồng, qua đó đã kịp thời động viên, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn, Nhân dân bị ảnh hưởng của bão lụt vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Tích cực vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm tại gia đình và cộng đồng dân cư, xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, khu dân cư văn hóa…

Các mô hình được UBND huyện tặng Giấy khen.

Với những kết quả, thành tích đạt được, MTTQ huyện Hà Trung đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và các phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ở trung ương và địa phương.

Các cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen.

Nhân dịp này, UBND huyện Hà Trung tặng Giấy khen cho 20 tập thể, 28 mô hình và 22 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện tặng Giấy khen 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Phan Nga