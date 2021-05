Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Như Thanh

Ngày 5-5, tại Trung tâm hội nghị huyện Như Thanh và xã Yên Thọ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị số 8.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Tại hội nghị các cử tri đã được giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của 5 ứng cử viên.

Trong chương trình hành động trình bày trước cử tri, cả 5 ứng cử viên đều bày tỏ nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh, niềm vinh dự, tự hào được tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ứng cử viên cũng khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến và phản ánh của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; tích cực xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng sự kỳ vọng của Nhân dân.

Đại diện cử tri các xã, thị trấn mong muốn, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, các ứng cử viên cần quan tâm hơn nữa đến chính sách “Tam nông” của Đảng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chú trọng đến việc giải quyết đầu ra cho nông sản, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát triển hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, quy hoạch liên qua đến địa phương …

Các đại biểu và cử tri xem danh sách ứng cử viên HĐND tỉnh.

Thay mặt cho các ứng cử viên đại biểu HĐNH tỉnh, ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh đã giải trình một số vấn đề cử tri quan tâm như: Phát triển quy hoạch khu du lịch sinh thái Bến En, mở rộng lòng hồ Yên Mỹ; phát triển hạ tầng giao thông trong điểm trên địa bàn huyện và những vấn đề liên quan đến nông nghiệp - nông dân - nông thôn; xây dựng nông thôn mới…

Kết luận hội nghị, ông Lê Văn Quang, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện Như Thanh đề nghị: Ngày bầu cử đang đến gần, vì vậy các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử, về trách nhiệm và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử.

Cùng với các hoạt động chuẩn bị bầu cử cần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, công tác đảm bảo an ninh - trật tự, công tác giải quyết các khiếu nại, thắc mắc, băn khoăn của Nhân dân một cách dứt điểm để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội non sông.

Hoài Linh