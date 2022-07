UBND tỉnh Thanh Hoá họp phiên thường kỳ tháng 7-2022

Ngày 26-7, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7-2022 nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7; thảo luận, quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 8-2022 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Các đại biểu dự phiên họp.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, năm 2022 do Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày tại phiên họp nêu rõ: Trong tháng 7, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và kế hoạch của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tập trung tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong tháng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều đạt kết quả khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 5,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 34%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 40,8% so với cùng kỳ; khách du lịch gấp 12,5 lần so với cùng kỳ…

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7.

Thu ngân sách Nhà nước tháng 7 ước đạt 3.314 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 31.183 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và vượt 11% so với dự toán năm 2022. Trong đó, thu nội địa ước đạt 19.535 tỷ đồng, vượt 14% dự toán, tăng 63%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 11.648 tỷ đồng, bằng 106% dự toán, tăng 59%.

Cũng trong tháng 7, toàn tỉnh thành lập mới 177 doanh nghiệp với số vốn điều lệ đăng ký đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 47,5% về số doanh nghiệp và tăng 52% về số vốn so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên giảm nhẹ so với tháng 6; tiến độ lập, thẩm định và trình phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện còn chậm; kết quả giải phóng mặt bằng còn thấp so với kế hoạch; tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công khởi công mới năm 2022 còn chậm, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA thấp. Tình trạng nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của một số đơn vị sử dụng lao động còn xảy ra...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Đánh giá từ thực tiễn cũng như ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp cho thấy, những tồn tại, hạn chế nêu trên, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân khách quan đó là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Dù đã được kiểm soát tốt nhưng dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn, diễn biến phức tạp, khó lường; giá xăng dầu, nguyên, nhiên vật liệu vẫn ở mức cao, tác động đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tiến độ triển khai thực hiện các dự án.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Nguyên nhân chủ quan đó là tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động trong giải quyết công việc; công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số đơn vị chưa chặt chẽ; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở một số ngành, địa phương chưa cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong tháng 7-2022 nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục khởi sắc và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, những hạn chế, yếu kém trên một số mặt công tác vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi các ngành, địa phương phải tập trung khắc phục.

Dự báo trong thời gian tới sẽ có những thuận lợi và khó khăn đan xen, trong đó khó khăn, thách thức là nhiều hơn, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn, khó lường. Do vậy các cấp, các ngành, các địa phương cần phải chủ động, quyết liệt, nỗ lực hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 bảo đảm tiến độ, chất lượng và sát với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong đầu tư phát triển, trong công tác phóng mặt bằng, công tác quy hoạch đô thị, vùng huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025...

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đóng vai trò hết sức quan trọng cho sự phát triển, vì vậy nhiệm vụ này phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025. Tập trung triển khai, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XVIII quyết nghị thông qua tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8. Ngành Nông nghiệp tiếp tục chủ động các giải pháp, kế hoạch ứng phó với thiên tai, bão lũ trong mùa mưa, bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong tháng 8-2022, các ngành, địa phương có liên quan cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công mới các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp ngành chức năng tham mưu tổ chức hội nghị chuyên đề bàn giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số thành phần có thứ hạng, điểm số thấp.

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng lưu ý các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc; cụ thể hóa trách nhiệm, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi công vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Đề án giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Nghi Sơn; Dự thảo quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, cơ quan ngang sở, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Phong Sắc