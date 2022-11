UBND huyện Bá Thước hỗ trợ 2 tỷ đồng di dời 40 hộ dân đến khu tái định cư thôn Bố

Sau khi Báo Thanh Hoá đăng bài viết: “Để người dân tái định cư sớm được an cư” đăng trên Báo Thanh Hóa điện tử ngày 15 – 10, sáng 3 – 11, Thường trực Huyện ủy Bá Thước đã trực tiếp cùng với các phòng, ban chuyên môn và UBND xã Lũng Cao đi kiểm tra, đối thoại với người dân và xác định một số nguyên nhân dẫn đến các hộ chưa thực hiện di dời đến khu tái định cư (TĐC) tại thôn Bố, xã Lũng Cao.

Toàn cảnh khu TĐC thôn Bố, xã Lũng Cao.

Tại buổi làm việc, UBND xã Lũng Cao, các phòng, ban đã báo cáo tình hình công tác TĐC thôn Bố. Cụ thể: Khu TĐC được đầu tư xây dựng trên tổng diện tích gần 1,3 ha. Đến ngày 3-11 đã bàn giao đưa vào sử dụng 4 hạng mục chính, gồm: khu đất làm nhà ở; hệ thống điện; cầu, đường giao thông nội bộ; nước sạch tập trung. Khu TĐC được thiết kế cho 44 hộ với diện tích từ 120 đến 130m2/hộ; đến nay đã phê duyệt cho 40 hộ. Trong đó, đã có 35 hộ đã di dời đến khu TĐC còn 5 hộ chưa thực hiện di dời. Tổng số hộ đã được nhận tiền hỗ trợ di dời đợt 1 là 14 hộ; còn 26 hộ chưa được nhận hỗ trợ (đã có quyết định hỗ trợ đợt 2 cho 26 hộ, dự kiến sẽ cấp tiền cho 21 hộ đã di dời vào ngày 4-11).

Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước, các phòng, ban đi kiểm tra tình hình di dời của các hộ dân đến khu TĐC thôn Bố.

Qua tìm hiểu và đối thoại với người dân đã xác định được một số nguyên nhân chính dẫn đến các hộ chưa thực hiện di dời như sau: Nhận thức của người dân còn chủ quan về thiên tai; đặc biệt trong 5 năm gần đây trên địa bàn ít xảy ra thiên tai lớn. Quỹ đất tại khu TĐC cho mỗi hộ dân chỉ 120 - 130 m2 nên chưa phù hợp khi xây dựng nhà sàn và các công trình phụ trợ, đặc biệt là các hộ có nhiều nhân khẩu; một số hộ gia đình nằm trong diện di dời rất khó khăn về kinh tế, lại neo người nên chưa thực hiện di dời.

Lãnh đạo Huyện ủy Bá Thước thăm hỏi, động viên người dân mới chuyển đến khu TĐC.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện và các phòng, ban liên quan cùng đại diện thôn Bố đã tập trung làm rõ một số vấn đề mà Báo Thanh Hóa điện tử đã phản ánh; đồng thời phân tích, đánh giá, làm rõ những nguyên nhân khiến một số hộ dân chưa an tâm khi di dời đến khu TĐC.

Lãnh đạo UBND huyện Bá Thước phát biểu tại hội nghị..

Đại diện Huyện ủy Bá Thước phát biểu ý kiến.

Bí thư chi bộ thôn Bố, phát biểu đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nêu rõ: Đến thời điểm này các hộ cơ bản đã thực hiện di dời đến nơi ở mới (35/40 hộ), chỉ còn 5 hộ do có nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau chưa thực hiện di dời. Tinh thần bà con tới khu TĐC mới cơ bản đồng thuận, phấn khởi, nhưng cũng còn chưa an tâm bởi còn một số khó khăn ban đầu, như: chưa đóng nối điện lưới, chưa xây dựng được khu chuồng trại tập trung...

Lãnh đạo Huyện ủy Bá Thước kết luận tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Những hộ nằm trong diện di dời tại thôn Bố đa số là những hộ có hoàn cảnh khó khăn nên UBND huyện chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho 40 hộ dân nằm trong danh sách đã được phê duyệt hỗ trợ, mỗi hộ 50 triệu đồng để phục vụ việc tháo dỡ, di chuyển nhà. Việc chi hỗ trợ thực hiện trong ngày mai (4-11). Nguồn kinh phí này được trích từ ngân sách huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác. Đối với 5 hộ nghèo, cận nghèo chưa có điều kiện di dời, giao cho các các phòng, ban liên quan và UBND xã tiếp tục tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ thực hiện di dời đến nơi ở mới. Cùng với đó, các bộ phận liên quan tiếp tục phối hợp với chủ đầu tư sớm nghiệm thu và đấu nối công tơ điện cho các hộ dân, hệ thống điện thắp sáng công cộng, đường giao thông, nước sinh hoạt tập trung. Về sinh kế, các hộ dân trước mắt vẫn tiếp tục được sử dụng khu đất cũ của gia đình để sản xuất và chăn nuôi, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho người dân ở khu TĐC mới.

Tiến Đông