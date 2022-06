Tuyên dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm

Chiều 3-6, tại xã Yên Dương (Hà Trung), UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Các đại biểu và đông đảo quần chúng Nhân dân xã Yên Dương (Hà Trung) tham dự buổi lễ

Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, huyện Hà Trung cùng đông đảo Nhân dân xã Yên Dương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cán bộ và Nhân dân xã Yên Dương.

Tại buổi lễ, đại diện Công an xã Yên Dương đã khái quát quá trình phát hiện và phối hợp giữa lực lượng Công an xã với quần chúng Nhân dân thôn Yên Xá trong việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự, từng phạm tội giết người, cướp, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ.

Cũng tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định số 1925-QĐ/UBND ngày 3-6-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt tội phạm vượt ngục nguy hiểm Triệu Quân Sự, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tặng thưởng 30 triệu đồng cho Công an xã Yên Dương và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và Cán bộ xã Yên Dương (Hà Trung).

Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của cán bộ và Nhân dân xã Yên Dương đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ bắt giữ tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chỉ sau gần một ngày trốn khỏi Trại giam T-947, thuộc Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng, tại xã Thành Long (Thạch Thành), đến 14 giờ 45 phút ngày 1-6-2022, tổ công tác của Công an xã Yên Dương cùng với quần chúng Nhân dân đã phát hiện, mưu trí, dũng cảm, bắt giữ thành công đối tượng Triệu Quân Sự - đối tượng rất nguy hiểm, từng phạm tội giết người, cướp, trộm cắp tài sản và nhiều lần trốn khỏi nơi giam giữ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, việc bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự đã kịp thời trấn an dư luận, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện Hà Trung nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Có thể khẳng định, đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp nghiệp vụ, nhất là sự huy động toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bắt giữ đối tượng.

Qua sự việc lần này đã thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ giữa quần chúng Nhân dân với lực lượng Công an trong việc tổ chức, theo dõi, bám sát, cầm chân đối tượng và tiến hành bắt giữ đối tượng. Trong đó, lực lượng Công an xã là nòng cốt, quần chúng Nhân dân là rất quan trọng trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, theo dõi và phối hợp với lực lượng Công an bắt giữ đối tượng. Tiêu biểu như các anh Phùng Minh Đạt, Lê Minh Ngọc, Phùng Văn Phúc, Phùng Đức Duy, Nguyễn Ngọc Linh, Phùng Văn Bôn, Lưu Văn Linh... đã mưu trí cũng với lực lượng Công an trong quá trình bắt giữ đối tượng.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân thôn Yên Xá, xã Yên Dương.

Đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xã Yên Dương.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Cán bộ và Nhân dân xã Yên Dương; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các anh Phùng Đức Duy, Nguyễn Ngọc Linh, Phùng Văn Bôn, Lưu Văn Linh, cùng là công dân thôn Yên Xá, xã Yên Dương đã có thành tích suất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung tặng Giấy khen cho tập thể Công an xã Yên Dương và 7 cá nhân có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Hải Đăng