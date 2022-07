Tuổi trẻ Đoàn Khối xung kích, tình nguyện, sáng tạo và khát vọng vươn lên

Phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sáng tạo của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2017-2022 Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, đạt được những thành quả và dấu ấn đáng tự hào.

Đoàn Khối gặp mặt, trao quà cho các đoàn viên, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Phượng

Dấu ấn nổi bật

Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (Đoàn Khối - PV) được thành lập tháng 3-2020 trên cơ sở hợp nhất Đoàn Khối các Cơ quan tỉnh và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh. Hiện nay, Đoàn Khối có 100 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc (60 đoàn cơ sở và 40 chi đoàn cơ sở) với trên 12.200 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Khối đã chỉ đạo và triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, có điểm nhấn và chiều sâu, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Dấu ấn tiêu biểu nhất trong nhiệm kỳ qua của tuổi trẻ Đoàn Khối là xung kích, sáng tạo thực hiện các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Toàn đoàn đã thành lập, phối hợp tổ chức được 234 lượt chương trình, hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội với các nội dung: Khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp, phát thuốc miễn phí; hỗ trợ xây nhà “tình nghĩa”, nhà “khăn quàng đỏ”, nhà “nhân ái” cho cựu thanh niên xung phong, học sinh mồ côi, hộ nghèo; hỗ trợ các xã khó khăn làm đường giao thông nông thôn; trao quà cho người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ bà con nông dân trong chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, chăn nuôi; tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm... Tổng kinh phí huy động cho hoạt động tình nguyện, hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ là 7,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, các cấp bộ đoàn và ĐVTN đã tích cực tổ chức các hoạt động tham gia hỗ trợ Nhân dân và đoàn viên phòng, chống dịch COVID-19, như: Tổ chức 25 hoạt động tuyên truyền, trao tặng gần 50.000 khẩu trang y tế, dung dịch nước sát khuẩn, quần áo bảo hộ, nước khoáng, các phần quà nhu yếu phẩm cho các cơ sở y tế, bà con Nhân dân tại các địa phương bị phong tỏa, các chốt kiểm dịch, trung tâm cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Toàn đoàn có 229 y, bác sĩ là đoàn viên xung phong lên đường tham gia hỗ trợ Nhân dân TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và TP Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 200 học sinh là con của đội ngũ y, bác sĩ tham gia phòng, chống dịch tuyến đầu nhân dịp Tết Trung thu. Vận động 70 đơn vị, huy động gần 700 triệu đồng, 20 tấn nhu yếu phẩm hưởng ứng tuần lễ “Hướng về thành phố mang tên Bác”.

Thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh, thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng thực hành xã hội, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần..., nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, rộng khắp đã và đang được tổ chức thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác của mỗi cán bộ, ĐVTN. Đây cũng là hoạt động mang tính thế mạnh, “mũi nhọn” của tuổi trẻ Đoàn Khối. Các cấp bộ đoàn và ĐVTN tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, phong trào “3 trách nhiệm”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt, trách nhiệm cao”; cuộc vận động “Xây dựng nét đẹp cán bộ, công chức, viên chức trẻ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”; phong trào “Nghiên cứu khoa học”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Sinh viên 5 tốt”. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đoàn đảm nhận 225 công trình, phần việc thanh niên, đem lại giá trị kinh tế ước tính 12,3 tỷ đồng. Trong đó có 88 công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Vận động ĐVTN đề xuất và được duyệt đăng 5.500 ý tưởng, sáng kiến trên cổng thông tin ngân hàng ý tưởng của Trung ương Đoàn.

Hoạt động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất có bước phát triển mạnh mẽ. Thông qua nhiều hình thức, các cấp bộ đoàn đã chủ động đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt kết quả tốt. Các hoạt động thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở quan tâm phối hợp tổ chức thông qua việc cung cấp thông tin, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh...

Thông qua các phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn trong khối được nâng lên rõ rệt, cán bộ đoàn các cấp từng bước được chuẩn hóa và trưởng thành. Nổi bật, trong công tác phát triển Đảng, từ năm 2017 đến nay, toàn đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu được 3.075 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng kết nạp Đảng, trong đó có 1.876 đồng chí được vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 235%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội VII đề ra). Hằng năm, số đoàn viên được kết nạp Đảng luôn chiếm trên 70% số lượng đảng viên được kết nạp mới của toàn Đảng bộ Khối. 5 năm liên tục trong nhiệm kỳ, 3 lần Đoàn Khối được Tỉnh đoàn tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên khối cơ quan, doanh nghiệp; 4 lần được Ban Chấp hành Trung ương tặng Bằng khen và Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi; 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Vững tin nhiệm kỳ mới

Nhiệm kỳ 2022-2027, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đoàn kết - bản lĩnh - xung kích - sáng tạo - phát triển”, Đoàn Khối đã đặt ra một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, ĐVTN được tiếp thu các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm của cơ quan, doanh nghiệp. Hằng năm, mỗi cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với học tập và làm theo lời Bác. Trong nhiệm kỳ, có ít nhất 5.000 ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học của ĐVTN phục vụ công tác chuyên môn và cuộc sống. Hàng năm, 100% cơ sở đoàn có công trình thanh niên, phần việc thanh niên. 100% các cơ sở đoàn có ĐVTN tham gia, đảm nhận ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và hoạt động đoàn. Đến năm 2027, có trên 90% ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Hằng năm, 100% cơ sở đoàn tổ chức ít nhất một hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, hiến máu nhân đạo. Tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, quyên góp do cấp trên phát động. Trong nhiệm kỳ, thành lập được ít nhất 5 tổ chức cơ sở đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng ít nhất 3.000 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng; giới thiệu cho Đảng kết nạp từ 1.900 đoàn viên ưu tú vào Đảng...

Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, các cấp bộ đoàn toàn khối phấn đấu thực hiện 2 khâu đột phá là “đổi mới tổ chức sinh hoạt đoàn, nhất là sinh hoạt chuyên đề, gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” và “đột phá trong ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ tổ chức hoạt động đoàn”. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Hoàng Mạnh Cường

Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh