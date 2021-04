Tuổi trẻ Công an tỉnh với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực

Những năm qua, tuổi trẻ Công an Thanh Hóa đã luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo đi đầu trong nhiều lĩnh vực công tác chuyên môn, tích cực bám sát cơ sở, phối hợp với các cấp, các ngành vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ...

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh ra quân dọn vệ sinh khu vực ven biển.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hằng năm tuổi trẻ Công an tỉnh đã triển khai, đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN), trọng tâm là tổ chức các hoạt động về nguồn, báo công dâng Bác và tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN về ý nghĩa lịch sử của 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân... Mặt khác, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng như tiếp tục phát động cuộc vận động xây dựng “Ngôi nhà 1.000 đồng”. Theo đó, mỗi ĐVTN sẽ tiết kiệm 1.000 đồng/ngày để đóng góp vào quỹ “Ngôi nhà 1.000 đồng” nhằm hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nhân ái” cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cả trong và ngoài lực lượng công an. Đến nay, quỹ “Ngôi nhà 1.000 đồng” của ĐVTN Công an tỉnh đã quyên góp được gần 500 triệu đồng, trong đó đã hỗ trợ xây dựng 8 ngôi nhà nhân ái cho các gia đình có điều kiện đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Cùng với đó, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức cho hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia chương trình hiến máu nhân đạo “Hành trình đỏ - kết nối dòng máu Việt”; phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức nhiều đợt khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc tại các huyện miền núi, biên giới; trao tặng hàng trăm suất quà, sách vở, đồ dùng học tập, chăn bông và quần áo ấm cho học sinh nghèo. Trong năm 2020 và gần 4 tháng năm 2021, ĐVTN Công an Thanh Hóa đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 30 trường hợp là con, em cán bộ, chiến sĩ Công an Thanh Hóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng; tổ chức chương trình “Cùng miền Trung vượt lũ”, qua đó đã kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt với số tiền gần 200 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho công an 16 xã biên giới, với tổng số tiền lên đến hơn 40 triệu đồng; quyên góp ủng hộ gia đình cháu bé có bố mẹ và anh trai qua đời sau vụ tai nạn tại thị xã Nghi Sơn với số tiền hơn 55 triệu đồng... Bên cạnh đó, ĐVTN Công an tỉnh đã phối hợp với hội phụ nữ Công an tỉnh trực tiếp xuống địa bàn cơ sở giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, như ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, dựng lại nhà cửa, làm đường giao thông nội đồng, bảo vệ môi trường biển, ra quân “làm đường hoa”, xuống đồng giúp dân gặt lúa; phát động chương trình “Bát cháo tình thương”, “Cặp sách yêu thương, nâng bước em đến trường”...

Cùng với các hoạt động hướng về cơ sở, chung sức vì cộng đồng, tuổi trẻ Công an tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác chuyên môn; lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; cải cách hành chính phục vụ Nhân dân, tình nguyện làm thêm ngày thứ 7, chủ nhật để xuống tận gia đình, khu dân cư làm thẻ căn cước công dân cho những người già yếu, neo đơn. Trong đó, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đảm nhận và thực hiện có hiệu quả các công trình thanh niên như: “Phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, “Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ trong học sinh, sinh viên”, “Xây dựng hệ thống tàng thư dấu vết đường vân, dấu vết công cụ, súng đạn trên máy vi tính”, “Ca tuần tra thanh niên”, “Vọng gác thanh niên”; công trình “7 ngày, 3 đêm”... Từ các công trình, phần việc này, ĐVTN đã bám tuyến, bám địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các cấp, các ngành tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và toàn Công an tỉnh.

Những kết quả trên đã góp phần khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như trong việc “Xây dựng hình ảnh người đoàn viên Công an Thanh Hóa thân thiện, tận tình, trách nhiệm, phục vụ Nhân dân”.

Bài và ảnh: Quốc Hương