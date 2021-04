Trường Sa trong tôi

Đúng 7h30 phút ngày 12 tháng 4 năm 2021, sau 3 hồi còi vang lên, tàu HQ-561 rời cảng Cam Ranh đưa Đoàn công tác số 3 đến với Trường Sa thân yêu - nơi mà chỉ nhắc đến tên, bất kể ai mang trong mình dòng máu Lạc Hồng đều trào dâng một cảm xúc khó tả.

Đoàn công tác số 3 đến thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè có hơn 250 đại biểu đến từ TP Hà Nội, các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Toà án cấp cao TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Viện Bảo vệ thực vật, Quân chủng Hải quân do Chuẩn đô đốc Hoàng Hồng Hà, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn công tác, tỉnh Thanh Hóa có 15 đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị và các huyện do đồng chí Phạm Thị Hằng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu. Theo hải trình, đoàn đến thăm 12 đảo thuộc quần đảo Trường Sa, gồm: Sinh Tồn Đông, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le B, Tốc Tan, Phan Vinh A, Thuyền chài A, An Bang, Đá Đông A, Trường Sa Đông, Đá Tây B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/20 Ba Kè.

Đảo Núi Le B.

Dù được đọc nhiều, biết nhiều về Trường Sa qua các phương tiện thông tin đại chúng song chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước thiên nhiên khắc nghiệt với nắng gió, với phong ba bão tố nhưng các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa vẫn toát lên một vẻ đẹp kiên cường và bất khuất trước biển cả, vẻ đẹp chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Những hàng cây xanh rì rào trong gió; những luống rau xanh mướt đủ các loại; những chậu hoa giấy thắm sắc và những giò phong lan – món quà từ đất liền luôn được chăm sóc cẩn thận. Nhiều đảo chăn nuôi được gia súc, gia cầm, phổ biến nhất là chó, lợn, gà, vịt.. Những đàn vịt chơi đùa tung tăng dưới nước, những đàn chó biển hiền lành, để mặc khách vuốt ve nhưng cũng rất dũng mãnh khi cần… Dưới cái nắng bỏng rát của những ngày đầu hè, sóng gió của biển cả mênh mông, những cây bàng vuông, phong ba, nhầu... như thách thức sự khắc nghiệt của thiên nhiên, trở che cho những người lính đảo.

Một góc đảo Trường Sa.

Binh nhất Bùi Bá Đức, vừa tròn 20 tuổi, quê ở thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá, lần đầu tiên ra công tác tại đảo Sinh Tồn Đông, tâm sự: “Những ngày đầu ra đảo cháu rất nhớ nhà, nhưng nay thì quen rồi. Được gặp các cô chú, anh chị cháu phấn khởi lắm, như gặp được người thân của mình vậy. Cháu thấy mình thật vinh dự khi được đóng góp một phần công sức bé nhỏ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Chiến sĩ nuôi quân đảo Sinh Tồn Đông Phạm Long Vĩ, quê ở huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu, trạc mười chín, đôi mươi cũng lần đầu ra đảo, phấn khởi “khoe”: Ngoài luyện tập, hằng ngày cháu đảm nhiệm chăm lo cho 40 chú lợn, vài chục chú vịt để có thêm nguồn thực phẩm tươi để anh em cải thiện. Tôi hỏi: Có vất vả không cháu? Vĩ cười bẽn lẽn: Cũng bình thường cô ạ.

Chính trị viên đảo Len Đao thượng uý Nguyễn Quang Hoà - người có thâm niên 11 năm công tác trong lực lượng hải quân, cho biết: Mặc dù còn những khó khăn nhất định, song cán bộ, chiến sĩ đảo Len Đao luôn nỗ lực phấn đấu, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; kiên cường, kiên quyết, kiên trì trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở các đảo chúng tôi đến, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều khoẻ mạnh, vui tươi, cùng chung ý chí, niềm tin, niềm tự hào vì được làm nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ biển, đảo quê hương. Nhiều câu chuyện nghe cán bộ, chiến sĩ kể khiến chúng tôi vô cùng xúc động, cảm phục trước tấm gương mẫu mực của các anh hùng liệt sỹ, tiêu biểu như: anh hùng liệt sỹ Trung tá Trần Đức Thông – Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146; anh hùng liệt sỹ Đại uý Vũ Phi Trừ - Thuyền trưởng tàu HQ-604; anh hùng liệt sỹ Thiếu uý Trần Văn Phương – Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma, trước sự tấn công của kẻ thù vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội bảo vệ tàu, bảo vệ đảo, giữ vững lá cờ Tổ quốc tung bay. Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, Thiếu uý Trần Văn Phương đã hiên ngang quấn cờ Tổ quốc quanh mình, động viên đồng đội “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.

Chăm sóc rau xanh trên đảo.

Nhớ nhất là câu chuyện về tình cha con của anh Nguyễn Tiến Xuân đối với bố mình – liệt sĩ Nguyễn Mậu Phong. Nguyễn Mậu Phong sinh ra và lớn lên ở tỉnh Quảng Bình. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh lên đường nhập ngũ, vào lực lượng Hải quân. Trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma tháng 3 năm 1988, anh cùng đồng đội đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, song, do lực lượng không cân sức, ngày 14-3-1988 các anh đã anh dũng hy sinh, để lại sự tiếc thương cho đồng đội, gia đình, người thân… Từ nhỏ, Nguyễn Tiến Xuân đã ước mơ được đi theo con đường binh nghiệp của cha mình. Từ khi cha hy sinh, ước mơ ấy càng cháy bỏng trong anh, mong được một lần đến nơi cha mình đã ngã xuống trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thế rồi anh xung phong nhập ngũ, làm chiến sĩ Hải quân. Lần đầu tiên được đặt chân lên vùng đảo Len Đao - Gạc Ma, hai hàng nước mắt anh tuôn rơi. Anh khóc vì thương nhớ cha, vì đã thoả nguyện ước được thắp một nén nhang thơm nơi cha đã anh dũng hy sinh. Và anh tự hứa với mình sẽ rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, cống hiến tâm sức cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo quê hương, xứng đáng với cha ông. Kể từ ngày đầu nhập ngũ, đến nay đã gần 10 năm, Nguyễn Tiến Xuân luôn không ngừng phấn đấu, nhiều năm làm thuyền trưởng tàu 633, hải đội 413. Mỗi lần đến khu vực Gạc Ma anh đều tổ chức lễ tưởng niệm đồng đội và người cha thân yêu của mình. Hiện, đại uý Nguyễn Tiến Xuân công tác tại Ban Quân huấn Lữ đoàn 955. Thật vui khi Nguyễn Tiến Xuân đã thực hiện được ước mơ của mình. Rõ là “Lớp cha trước, lớp con sau/Đã thành đồng chí chung câu quân hành”!

Đoàn công tác số 3 trên đảo Trường Sa.

Đoàn công tác số 3 trên đảo Phan Vinh.

Tại các điểm đảo, Đoàn công tác số 3 đã thăm hỏi, động viên, tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực, như: Cờ Tổ quốc, máy lọc nước biển thành nước ngọt, máy phát điện, ti vi, đồ gia dụng, sim điện thoại… cho cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Những món quà chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, quân, dân đất liền đối với cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân nơi đảo xa. Đoàn công tác tham gia chào cờ, duyệt đội ngũ tại đảo Trường Sa; khánh thành nhà văn hoá đa năng đảo Đá Đông A; tổ chức lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo ở khu vực biển Len Đao; dâng hương Đài liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Bác Hồ và thắp hương trên các chùa.

Nhà giàn DK1/20 Ba Kè.

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa trao kinh phí 300 triệu đồng của tỉnh Thanh Hóa ủng hộ xây dựng công trình Tăng cường kháng lực cho Trường Sa.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn công tác Thanh Hoá thay mặt quân, dân tỉnh Thanh Hoá trao tặng cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa 300 triệu đồng tiền mặt và những món quà ý nghĩa, thiết thực. Tổng giá trị quà và tiền là 500 triệu đồng. Ngoài ra, tại các đảo, đoàn đều có quà cho cán bộ, chiến sĩ là con em Thanh Hoá đang công tác trên đảo. Đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà cho các hộ dân sinh sống ở đảo Trường Sa; tặng quà cho ngư dân Nguyễn Văn Dũng, quê ở Hòn Ré, Nha Trang (Khánh Hoà) bị thương khi đi khai thác trên biển được Trung tâm y tế Thị trấn Trường Sa sơ cấp cứu và điều trị.

Tặng quà cho ngư dân bị thương đang điều trị trên đảo Trường Sa.

Thượng tá Phạm Xuân Trung, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, quê ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá), cho biết: Cán bộ, chiến sĩ quần đảo Trường Sa nói chung, Đảo Trường Sa nói riêng rất vinh dự, tự hào được đón đoàn công tác số 3 tới thăm, tặng quà. Đây là sự quan tâm đặc biệt, nguồn cổ vũ động viên hết sức to lớn đối với cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ, chiến sĩ Đảo Trường Sa nguyện sẽ thường xuyên tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Chủ động khắc phục mọi khó khăn, ra sức học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng đảo “Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về môi trường cảnh quan, mẫu mực trong quan hệ quân dân”, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện tốt chương trình “Hải quân nhân dân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, xứng đáng với niềm tin và tình cảm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho quân dân Trường Sa.

Cán bộ, chiến sỹ đảo Len Đao đọc Báo Thanh Hóa.

Chuyến thăm, tặng quà quân, dân quần đảo Trường Sa lần này đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với mỗi thành viên đoàn công tác số 3. Được chứng kiến và cảm nhận tinh thần lạc quan, ý chí sắt đá, quyết tâm, đoàn kết và những kết quả trong huấn luyện, xây dựng đơn vị chinh quy, tinh nhuệ, hiện đại của cán bộ, chiến sĩ các đảo, mỗi thành viên đoàn công tác số 3 càng thêm trân trọng, tự hào và tin tưởng các anh sẽ mãi là điểm tựa tiền tiêu của Tổ quốc, chỗ dựa vững chãi của ngư dân trên biển, mỗi điểm đảo sẽ trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ gìn sự bình yên của biển, đảo Tổ quốc thân yêu.

Trò chuyện cùng cán bộ, chiến sĩ đảo Tiên Nữ.

Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”, “Trường Sa trong trái tim cả nước”, dường như ai cũng tự hứa với lòng mình, sau chuyến đi này sẽ phấn đấu nhiều hơn, có nhiều hiến kế thiết thực để xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển, là chỗ dựa vững chắc của những người lính đảo. Tăng cường tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo; luôn dành sự quan tâm và có những việc làm thiết thực để chia sẻ với những khó khăn của những người chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội để những người lính đảo yên tâm vững tay súng canh giữ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Hát cùng chiến sỹ Trường Sa

Tàu HQ-561 dần xa quần đảo Trường Sa đưa chúng tôi về với đất liền thân yêu nhưng Trường Sa luôn mãi trong tim tôi và các đại biểu Đoàn công tác số 3 – năm 2021. Trường Sa luôn trong trái tim Việt Nam! Bỗng vang đâu đây câu ca quen thuộc “Không xa đâu Trường Sa ơi/ Không xa đâu Trường Sa ơi/ Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh/ Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em”.

Trường Sa, tháng 4-2021

Trần Thị Thuỷ