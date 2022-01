Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Nông Cống

Chiều 20-1, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nông Cống. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội LHPN tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà huyện Nông Cống đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, vượt qua nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19 bùng phát, huyện Nông Cống đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua nhiều thách thức và đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Trong thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lưu ý trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Nông Cống cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; quan tâm chăm lo đời sống cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Nông Cống năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thi đua lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2022.

Nhân dịp này Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hoá đã trao 100 suất quà cho huyện Nông Cống để huyện trao đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Hội LHPN tỉnh trao 20 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo.

Đại diện Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Thanh Hoá trao 100 suất quà cho người nghèo huyện Nông Cống.

Sau khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Nông Cống, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nông Cống, thành kính thắp hương thơm lên từng phần mộ liệt sĩ.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc thọ và trao trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Hát.

Cũng trong chuyến công tác, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Lê Thị Hát ở thôn 2, xã Trung Thành và cụ bà Trần Thị Kẽm ở tiểu khu Lê Xá 1, thị trấn Nông Cống tròn 100 tuổi.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thăm, chúc thọ và trao thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho cụ bà Trần Thị Kẽm.

Tại những nơi đến thăm, chúc thọ, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khoẻ, cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của các cụ; chúc các cụ sống lâu, sống vui, sống khỏe và luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Đồng thời mong muốn các gia đình, con cháu quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa cho các cụ.

Tố Phương