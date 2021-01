Trưởng ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân thị xã Bỉm Sơn

Sáng 18-1, đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh làm trưởng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 390; tặng quà gia đình chính sách tại thị xã Bỉm Sơn.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà và trao số tiền hỗ trợ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở Khu phố 1, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn).

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Công thương, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tặng quà, chúc tết cán bộ, công nhân Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn.

Thăm và chúc Tết tại Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Long Sơn, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các đơn vị trong sản xuất, kinh doanh và tích cực tham gia các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện.

Đồng chí chúc tập thể cán bộ, công nhân, lao động các công ty năm mới đạt được nhiều thành công trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; không ngừng nâng cao uy tín thương hiệu, mở rộng thị trường, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, góp phần vào sự phát triển của thị xã Bỉm Sơn nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390.

Đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của Sư đoàn trong công tác huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận các công dân Việt Nam từ nước ngoài về thực hiện cách ly tập trung tại đây để phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, chủ động triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và tổ chức Tết cho cán bộ, chiến sỹ.

Trong dịp Tết Tân Sửu 2021 sắp tới, đồng chí đề nghị Sư đoàn 390 tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động, bất ngờ và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quân số trực theo quy định; tiếp tục chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ vui tết, đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh tặng quà, chúc tết thị xã Bỉm Sơn.

Làm việc với Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, sau khi nghe báo cáo tình hình sản xuất và đời sống của Nhân dân trên địa bàn, đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh đánh giá cao kết quả mà thị xã đã đạt được trong năm qua.

Để tạo điều kiện cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Tân Sửu 2021 vui vẻ, an toàn, tiết kiệm, đồng chí đề nghị thị xã tập trung làm tốt công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông; rà soát, chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo; chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đúng thời vụ; phối hợp với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tiếp tục quan tâm đời sống cho lao động và chuẩn bị ra quân sản xuất đầu năm đúng kế hoạch; quản lý các hoạt động lễ hội trước, trong và sau tết; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh chúc tết Công ty Xi măng Long Sơn.

Nhân dịp này đồng chí Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và trao số tiền 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở Khu phố 1, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn) là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng nhà ở.

Hải Đăng