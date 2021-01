Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Đông Sơn

Sáng 22-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân tại huyện Đông Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm.

Cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thêm; bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học Doãn Hữu Hồng, ở xã Đông Thịnh; thăm, tặng quà và trao số tiền 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ ông Nguyễn Hữu Ninh, là hộ nghèo ở xã Đông Nam, xây Nhà Đại đoàn kết.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học Doãn Hữu Hồng.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình chính sách đón năm mới với nhiều niềm vui mới. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn vươn lên, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Hữu Ninh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đông Sơn, sau khi nghe lãnh đạo huyện báo cáo khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; công tác chăm lo đời sống Nhân dân trong dịp Tết, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Tập trung chỉ đạo cao nhất trong phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho gieo cấy vụ chiêm xuân. Tăng cường bám, nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vụ, việc, không để xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đông Sơn.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn quan tâm tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao vui xuân, tăng cường quản lý các dịch vụ văn hóa, lễ hội trong dịp Tết, an toàn thực phẩm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp tết. Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tập trung triển khai thật tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Quốc Hương