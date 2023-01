Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Đông Sơn

Sáng 9-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi và đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu tại huyện Đông Sơn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê (Đông Sơn).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng đoàn công tác dâng huơng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Khê.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến trao quà và Thiệp mừng thọ người cao tuổi (100 tuổi).

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Lưu Huy Tu (thôn Thanh Oai, xã Đông Khê) bị nhiễm chất độc hoá học 81%, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Toàn (thôn Viên Khê 1, xã Đông Khê); Thăm, trao quà và thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước cho bà Trần Thị Phụng (100 tuổi) ở thôn Thanh Oai, xã Đông Khê.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến thăm, tặng quà gia đình ông Lưu Huy Tu (thôn Thanh Oai, xã Đông Khê).

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã thăm hỏi tình hình đời sống, sức khoẻ của các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, người cao tuổi; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, luôn gương mẫu tham gia các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến thăm, tặng quà gia đình mẹ Việt Nam anh hùng.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ Nguyễn Ngọc Tiến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đông Sơn.

Đến thăm và kiểm tra tại Công an huyện Đông Sơn, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ đã nghe đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn năm 2022, công tác triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ, chiến sỹ; đề nghị đơn vị cần tiếp tục bám sát, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cũng lưu ý toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nắm tình hình, ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm cho Nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm và an toàn.

Lê Phượng