Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến kiểm tra sản xuất và đời sống tại huyện Đông Sơn

Chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân tại huyện Đông Sơn. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc thọ và trao quà cho công dân Doãn Tất Vê tròn 100 tuổi ở xã Đông Thịnh.

Đến dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ và khu tâm linh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thuộc di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến cùng các thành viên trong đoàn công tác đã bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm Bác Hồ và khu tâm linh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thuộc di tích địa điểm lịch sử và thắng cảnh Rừng Thông.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho công dân Doãn Tất Vê và Doãn Đình Thà tròn 100 tuổi ở xã Đông Thịnh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước cho công dân Doãn Đình Thà tròn 100 tuổi ở xã Đông Thịnh.

Tại những gia đình đến thăm, chúc tết, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã ân cần hỏi thăm, chúc các cụ cao tuổi, lão thành sống vui, khỏe, có ích, tiếp tục nêu gương và là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ sau.

Đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà cho ông Doãn Tất Vê, tròn 100 tuổi ở xã Đông Thịnh.

Làm việc với lãnh đạo huyện Đông Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đông Sơn trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ lưu ý trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể huyện Đông Sơn cần tập trung làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung chỉ đạo cao nhất trong phát triển sản xuất, phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi; quan tâm chăm lo đời sống cho các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đông Sơn.

Tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn giao thông để Nhân dân đón xuân, vui tết an toàn. Tổ chức các hình thức văn hóa - văn nghệ để Nhân dân thụ hưởng nhưng phù hợp với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Sau tết bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Đông Sơn năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thi đua lao động, sản xuất, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm 2022.

Quốc Hương