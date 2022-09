Triệu Sơn tập trung thực hiện khẩu hiệu hành động: Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả

Ngày 28-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2022, với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sát sao, từ sớm, từ xa của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Điểm nhấn là huyện đã tổ chức thành công Lễ công bố huyện Triệu Sơn đạt chuẩn NTM và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Hội nghị công bố 16 xã đạt chuẩn NTM và NTMi nâng cao năm 2020, 2021; tổ chức thành công Triển lãm và Hội chợ Sinh vật cảnh huyện Triệu Sơn năm 2022.

Tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước tăng 16,38% so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 13,2%; tổng sản lượng lương thực đạt 118,02 nghìn tấn, vượt 2,6% kế hoạch. Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao vượt 45% kế hoạch. Tỷ lệ tăng thu ngân sách (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) tăng 29%. Thành lập doanh nghiệp mới vượt chỉ tiêu tỉnh giao 97/70 doanh nghiệp.

Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định; công tác quân sự địa phương được chỉ đạo thực hiện tốt, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất và ban hành khẩu hiệu hành động: Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả để các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức thực hiện; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đầy đủ, kịp thời; trọng tâm là triển khai và thực hiện Nghị quyết số 12 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đối với vận động Nhân dân hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn”. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo, đã kết nạp 62 đảng viên mới trên kế hoạch 160 đảng viên trong năm 2022.

Trong quý IV/2022, Huyện ủy Triệu Sơn sẽ tập trung chỉ đạo triển khai, thực hiện các chỉ tiêu đạt được còn thấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 27 chỉ tiêu phát triển đã đề ra trong năm 2022.

Thùy Dung