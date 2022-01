Triển vọng đột phá từ thu hút đầu tư ở huyện Hoằng Hóa

Huy động các nguồn lực thu hút nguồn vốn đầu tư để thực hiện các dự án trên địa bàn được huyện Hoằng Hóa xác định là một trong những giải pháp đột phá để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu mà huyện đã đề ra, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030.

Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi ngã tư Goòng, thị trấn Bút Sơn được đầu tư nâng cấp, mở rộng. Ảnh: Thế Khải (Trung tâm VHTTTTDL huyện Hoằng Hóa)

Kỳ vọng từ những dự án

Du lịch là một trong những lĩnh vực thế mạnh của huyện Hoằng Hóa. Với vị trí địa lý thuận lợi và ưu đãi của thiên nhiên cùng những nỗ lực, quyết sách đúng đắn của cấp ủy, chính quyền huyện trong cải thiện môi trường đầu tư nên những năm qua, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực.

Nổi bật nhất phải kể đến Dự án Flamingo Hải Tiến của Công ty CP Flamingo Holding Group triển khai tại bờ biển xã Hoằng Trường. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ mang lại những đột phá, góp phần làm thay đổi hoàn toàn diện mạo, nâng tầm thương hiệu biển Hải Tiến.

Dự án có quy mô 18,75 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 3.350 tỷ đồng, sở hữu tổ hợp hơn 50 tiện ích nổi bật, như: công viên ánh sáng, vườn thú digital, phố đi bộ, công viên vui chơi giải trí sôi động, 7 phân khu tiện ích gồm thiên đường mua sắm, phố ẩm thực... hơn 400 sản phẩm shophouse và boutique hotel độc đáo. Đặc biệt, trung tâm khoáng nóng Onsen và kiến trúc “Forest In The Sky – rừng xanh trên trời cao” hứa hẹn mang đến cho Hải Tiến một diện mạo mới.

Ngoài Dự án Flamingo Hải Tiến, Công ty CP Flamingo Holding Group còn đang triển khai Dự án nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường Khu B tại xã Hoằng Trường với tổng vốn đầu tư khoảng 1.570 tỷ đồng. Đồng thời, cam kết triển khai dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng cao cấp Hải Tiến tại xã Hoằng Phụ, với quy mô 62 ha và tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 4.890 tỷ đồng.

Không chỉ ở lĩnh vực du lịch, thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2021, huyện tiếp tục mời gọi được nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng vào khảo sát, nghiên cứu, đăng ký đầu tư vào địa bàn, trong đó thu hút được Công ty TNHH Sakurai Việt Nam thuê 27 ha đầu tư lĩnh vực may mặc, giày da vào cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa.

Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, song các doanh nghiệp đã nỗ lực, chủ động, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong số đó phải kể đến như: Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta, Công ty MTV TCE Jeans, Công ty May DHA, Công ty may Winner, Nhà máy giết mổ - chế biến gia cầm xuất khẩu Viet Avis (Hoằng Quỳ)... Hoạt động ổn định của các công ty đã góp phần cho giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 4.015 tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Trong năm 2021, huyện đã hoàn thành san lấp mặt bằng và đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa và cụm công nghiệp Thái Thắng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển của huyện trong năm 2021 đạt 6.006 tỷ đồng.

Phát triển hạ tầng, mở rộng kết nối

Hoằng Hóa là một trong những địa phương trong tỉnh có nhiều thuận lợi khi nằm ở vị trí cửa ngõ quan trọng của 2 vùng đô thị của tỉnh là TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Tận dụng sự phát triển lan tỏa ấy, huyện đã và đang tập trung mọi nguồn lực, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các dự án đầu tư. Quá trình đó, huyện tăng cường công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng (GPMB), xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhất là các tuyến giao thông, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Về quy hoạch, huyện làm tốt công tác công khai quy hoạch như: Phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bút Sơn; Đồ án quy hoạch phân khu Quần thể du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Tiến tại xã Hoằng Phụ; trình duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Thịnh Lộc, đô thị Phú Quý, khu công nghiệp Phú Quý, cụm công nghiệp Phú Quý và các quy hoạch chung xây dựng xã trong huyện. Huyện đề xuất nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị Aqua City, Newhous City tại thị trấn Bút Sơn và xã Hoằng Đức; khu đô thị mới Sunrise City tại xã Hoằng Ngọc, Hoằng Đông; khu dân cư đô thị tại xã Hoằng Đồng, Hoằng Thịnh và các quy hoạch chung xây dựng xã trên địa bàn huyện.

Huyện tập trung các nguồn lực để ưu tiên đầu tư những dự án giao thông, đặc biệt là các tuyến lớn, tuyến chính để thuận lợi cho kêu gọi đầu tư. Từ việc có thêm nhiều dự án giao thông được triển khai trong những năm gần đây, không gian kết nối được mở rộng, tạo sự khởi sắc ấn tượng về phát triển hạ tầng giao thông. Chỉ tính riêng năm 2021, đã có 17 công trình cấp huyện và hàng trăm công trình cấp xã được khởi công xây dựng, trong đó có nhiều dự án giao thông như: đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi ngã tư Goòng; đường từ Quốc lộ 1A đi Khu du lịch Hải Tiến (giai đoạn 2); đường Vinh – Lưu - Đạo, đoạn qua xã Hoằng Thành - Hoằng Trạch; đường nối từ đường huyện ĐH-HH13 đến cổng làng Đạt Tài... Năm 2021, huyện đã đôn đốc bàn giao, đưa vào sử dụng 75 công trình cấp huyện, cấp xã, tiêu biểu nhất vẫn là các dự án giao thông. Huyện đang tiếp tục đôn đốc các công trình đang thi công dở dang, trong đó có những công trình lớn, kết nối vùng như đường Quỳ - Xuyên; đường Thịnh - Đông (giai đoạn 1)... Nhiều tuyến đường đầu tư theo quy mô từ 4 làn xe trở lên, tạo đà cho phát triển công nghiệp, đô thị trên toàn huyện; nhiều tuyến dự kiến kết nối đồng bộ với các đường đối ngoại qua địa bàn huyện như đường bộ ven biển, đường Bắc Sông Mã, đường Vành đai 3 và các tuyến đường chuyên dụng khác.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung làm tốt công tác GPMB, huyện Hoằng Hóa đã đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư, nhằm giảm bớt đầu mối, nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết công việc. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào tình hình thực tế ở địa phương để đề ra cơ chế phù hợp nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh; làm tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tập trung công tác GPMB để thực hiện các dự án theo đúng cam kết về tiến độ, trong đó có một số dự án trọng điểm như: cụm công nghiệp Bắc Hoằng Hóa, đường bộ ven biển, đường Thịnh - Đông, đường Quốc lộ 1A đi ngã tư Goòng, đường 22m tại Khu du lịch biển Hải Tiến...

Với tầm nhìn và những giải pháp được chuẩn bị kỹ lưỡng, những triển vọng đột phá từ thu hút đầu tư ở huyện Hoằng Hóa hy vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển nhanh và bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2030.

Việt Hương