Triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh

Sáng 6-10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để triển khai các chương trình: Tăng cường bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) hướng tới NTM thông minh, giai đoạn 2021-2025. Đây chính là các chương trình theo các quyết định và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện các tiêu chí XDNTM giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đồng chí: Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chủ trì. Cùng tham gia có đại diện các bộ, ngành, đơn vị Trung ương liên quan, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì. Cùng tham gia có đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong XDNTM giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 2-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là thực hiện hiệu quả nội dung vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM, góp phần tạo môi trường sống ở nông thôn an toàn và bền vững; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Từng nội dung cụ thể, mục đích, yêu cầu, kế hoạch thực hiện đã được giao cho từng bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ảnh chụp màn hình).

Đại diện Văn phòng Điều phối NTM Trung ương cũng đã công bố và phát động triển khai Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 22-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt chương trình chuyển đổi số trong XDNTM, hướng tới XDNTM thông minh, giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu tổng quát của chương trình hướng đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xây dựng NTM nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia XDNTM, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân, thu hẹp dần khoảng cách về chất lượng dịch vụ giữa nông thôn - thành thị, từng bước hướng tới NTM thông minh. Từng chỉ tiêu cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đã được đề ra để đẩy mạnh phát triển chính quyền số, kinh tế số khu vực nông thôn. Chương trình cũng đề ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị cấp xã, huyện cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân, cộng đồng về kết quả XDNTM thông qua ứng dụng trực tuyến. Phấn đấu mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa…), làm cơ sở để tổng kết và đề xuất Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM thông minh giai đoạn 2026-2030.

Đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị và các địa phương tại điểm cầu Thanh Hóa.

Các đại biểu đến từ các bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong cả nước đã thảo luận các giải pháp thực hiện, đóng góp kinh nghiệm thực hiện nhiều tiêu chí XDNTM liên quan đến các vấn đề triển khai trong hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cho rằng, các chương trình về tăng cường bảo vệ môi trường, cấp nước sạch, an toàn thực phẩm được triển khai theo chương trình XDNTM lần này đã thiên về mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống chứ không chỉ chú trọng phát triển hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất của người dân như trước kia. Trên thực tế, Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích phát triển các chương trình này, điển hình nhất là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý rác thải và doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy nước sạch. Thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực triển khai thực hiện các chương trình một cách hiệu quả nhất để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đẩy mạnh XDNTM.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ và các cơ quan Trung ương xây dựng và triển khai thêm các cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân xây dựng các công trình nước sạch ở khu vực miền núi; có cơ chế và tạo điều kiện để đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục cho các nhà đầu tư triển khai các chương trình, dự án liên quan. Trung ương cũng cần có thêm những hỗ trợ về vốn và kỹ thuật để các địa phương triển khai xử lý ô nhiễm ở các vị trí trọng điểm như một số bãi rác lớn tồn đọng, các nơi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật; ban hành các cơ chế hỗ trợ tái chế rác thải rắn.

Linh Trường