Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Chiều 26-4, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã trình bày kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng, các sở, ngành, MTTQ và đoàn thể của tỉnh trong xây dựng và hoạt động của KVPT tỉnh, làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn, nếu xảy ra.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lê Văn Diện trình bày kế hoạch diễn tập KVPT tỉnh năm 2022.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về xây dựng KVPT tại địa phương và bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến của tỉnh, đồng thời rút kinh nghiệm chỉ đạo các cuộc diễn tập sau đạt tốt hơn.

Nội dung diễn tập là chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc KVPT.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, cá nhân người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập KVPT. Cùng với đó, cần xác định đây không chỉ là hình thức huấn luyện tổng hợp để ứng phó với các tình huống về quốc phòng - an ninh, mà còn là cuộc sát hạch về khả năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền về vai trò tham mưu của các ban, ngành, nòng cốt là cơ quan Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng; tổ chức chỉ huy phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng trong KVPT đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở Chỉ thị của Bộ Tư lệnh quân khu IV, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2022 của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu xây dựng địa điểm diễn tập bảo đảm an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Trước mắt, đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập KVPT và phải xác định việc tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT là một trong những trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong năm 2022.

Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của cấp ủy cơ quan cấp trên về thực hiện nhiệm vụ diễn tập bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, vũ khí, trang bị khi tham gia diễn tập...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Diễn tập KVPT là dịp tốt nhất để các lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng Quân sự thể hiện trình độ, năng lực tham mưu, đề xuất, vai trò nòng cốt của mình đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở địa phương, cơ sở.

Các huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn là đơn vị diễn tập cấp huyện phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ diễn tập, chủ động phối hợp với Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các cơ quan chức năng, lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT cấp huyện bảo đảm chất lượng và đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tiếp nối và phát huy những kết quả đạt được sau nhiều lần diễn tập, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai cuộc diễn tập KVPT tỉnh Thanh Hóa năm 2022 thành công về mọi mặt, góp phần bảo vệ địa phương vững chắc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

