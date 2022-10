Triển khai kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn quốc

Sáng 11-10, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07, ngày 7-10-2022 về Tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) trên phạm vi toàn quốc. Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã triển khai Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 và hướng dẫn thực hiện Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, từ ngày 15-10 đến 15-12-2022, Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào trách nhiệm về PCCC&CNCH của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; điều kiện an toàn PCCC&CNCH đối với cơ sở, gồm: Hồ sơ theo dõi, quản lý về PCCC&CNCH; việc duy trì các yêu cầu về đường giao thông dành cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC và nguồn nước chữa cháy; mặt bằng, công năng sử dụng; giải pháp ngăn cháy lan, giải pháp thoát nạn; trang bị và duy trì hoạt động của hệ thống, thiết bị PCCC&CNCH, các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan; quản lý và sử dụng hệ thống điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, hóa chất dễ cháy nổ; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành…

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Thanh Hóa.

Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lực lượng công an sẽ tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn; chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm bảo đảm tính chịu lửa theo quy định; trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động và kết nối liên động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy.

Thông qua đợt tổng rà soát, kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Chấm dứt ngay tình trạng cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC nhưng vẫn đưa vào hoạt động, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, hoặc cơ sở không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Đánh giá đúng thực trạng về PCCC&CNCH đối với cơ sở theo địa bàn; kiểm tra xử lý 100% hành vi vi phạm về PCCC&CNCH, kiên quyết không để các cơ sở vi phạm về PCCC&CNCH, có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động…

Bộ Công an yêu cầu công tác rà soát, kiểm tra, xử lý vi phạm phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, bảo đảm khách quan và tuân thủ quy định của pháp luật. Hạn chế ảnh hưởng tối đa đến hoạt động bình thường của các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh. Đồng chí Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai thực hiện kế hoạch này.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã nhắc lại chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị toàn quốc về công tác PCCC và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP. Đồng thời nhấn mạnh các nội dung trọng tâm và đề nghị Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề ra biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07...

Đồng chí cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, phối hợp với lực lượng công an tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07 của Bộ Công an về Tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trước khi thực hiện kế hoạch này, tại Thanh Hóa, từ ngày 15-8 đến 30-9, các lực lượng công an trong tỉnh và UBND cấp xã đã tiến hành kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc đảm bảo điều kiện an toàn PCCC đối với toàn bộ 840 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar đang hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra đã phát hiện 474 hành vi vi phạm quy định về an toàn PCCC&CNCH, xử phạt vi phạm hành chính trên 1 tỷ đồng; ra quyết định đình chỉ hoạt động 1 cơ sở; tạm đình chỉ hoạt động 7 cơ sở; kiến nghị xem xét dừng hoạt động để khắc phục vi phạm đối với 51 cơ sở.

Theo rà soát của Công an tỉnh, trên địa bàn hiện có khoảng 27.740 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, trong đó có 1.828 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH quản lý 1.338 cơ sở; Công an cấp huyện quản lý 4.757 cơ sở; UBND cấp xã quản lý 21.648 cơ sở. Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07, Công an tỉnh dự kiến chia 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ nay đến ngày 15-11, tập trung kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, vui chơi giải trí tập trung đông người, cơ sở sản xuất công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại… Giai đoạn 2 từ ngày 15-11 đến 15-12-2022, tiến hành kiểm tra đối với các cơ sở còn lại.

Để thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 513/KH-BCA-C07, Công an tỉnh căn cứ vào danh sách cơ sở đã rà soát để phân bổ chỉ tiêu kiểm tra cụ thể theo hàng tuần đến từng đơn vị, từng đội công tác, từng cán bộ, chiến sĩ và yêu cầu bắt buộc phải hoàn thiện các chỉ tiêu đề ra, xem đây là tiêu chí trọng tâm để đánh giá kết quả thi đua năm cho lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ...

Danh mục các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC (Kèm theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24-11-2020 của Chính phủ) Trụ sở cơ quan Nhà nước các cấp. Nhà chung cư; nhà tập thể, nhà ở ký túc xá; nhà hỗn hợp. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, mầm non; trường tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; trường cao đẳng, đại học, học viện; trường trung cấp chuyên nghiệp; trường dạy nghề; cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục khác được thành lập theo Luật Giáo dục. Bệnh viện; phòng khám đa khoa, khám chuyên khoa, nhà điều dưỡng, phục hồi chức năng, chỉnh hình, nhà dưỡng lão, cơ sở phòng chống dịch bệnh, trung tâm y tế, cơ sở y tế khác được thành lập theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc; trung tâm hội nghị, tổ chức sự kiện; nhà văn hóa, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; quán bar, câu lạc bộ, thẩm mỹ viện, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, công viên giải trí, vườn thú, thủy cung. Chợ; trung tâm thương mại, điện máy; siêu thị; cửa hàng bách hóa; cửa hàng tiện ích; nhà hàng, cửa hàng ăn uống. Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ; nhà trọ, cơ sở lưu trú khác được thành lập theo Luật Du lịch. Nhà làm việc của các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội. Bảo tàng, thư viện; nhà triển lãm; nhà trưng bày, nhà lưu trữ, nhà sách, nhà hội chợ; cơ sở tôn giáo. Bưu điện, cơ sở truyền thanh, truyền hình, viễn thông; nhà lắp đặt thiết bị thông tin; trung tâm lưu trữ, quản lý dữ liệu. Sân vận động; nhà thi đấu thể thao; cung thể thao trong nhà; trung tâm thể dục, thể thao; trường đua, trường bắn; cơ sở thể thao khác được thành lập theo Luật Thể dục, thể thao. Cảng hàng không; đài kiểm soát không lưu; bến cảng biển; cảng cạn; cảng thủy nội địa; bến xe khách; trạm dừng nghỉ; nhà ga đường sắt; nhà chờ cáp treo vận chuyển người; công trình tàu điện ngầm; cơ sở đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới; cửa hàng kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, mô tô, xe gắn máy. Gara để xe ô tô, bãi trông giữ xe được thành lập theo quy định của pháp luật. Hầm đường bộ, hầm đường sắt có chiều dài từ 500 m trở lên. Cơ sở hạt nhân; cơ sở sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; kho vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; cảng xuất, nhập vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ; kho vũ khí, công cụ hỗ trợ. Cơ sở khai thác, chế biến, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, bảo quản dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt trên đất liền; kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, kho khí đốt; cảng xuất, nhập dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ, khí đốt; cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh chất lỏng dễ cháy; cửa hàng kinh doanh khí đốt. Cơ sở công nghiệp có hạng nguy hiểm cháy, nổ A, B, C, D, E. Nhà máy điện; trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở lên. Hầm có hoạt động sản xuất, bảo quản, sử dụng chất cháy, nổ; kho hàng hóa, vật tư cháy được hoặc hàng hóa, vật tư không cháy đựng trong các bao bì cháy được; bãi chứa hàng hóa, vật tư, phế liệu cháy được có diện tích từ 500 m2 trở lên. Cơ sở khác không thuộc danh mục từ mục 1 đến mục 19 có trạm cấp xăng dầu nội bộ hoặc có sử dụng hệ thống cấp khí đốt trung tâm có tổng lượng khí sử dụng từ 70kg trở lên. 21. Nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình.

Đỗ Đức