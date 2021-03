Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 12-3, Tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) an toàn xã hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Các thành viên Tiểu ban phát biểu ý kiến thảo luận.

Để bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 9-2-2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thành lập Tiểu ban bảo đảm ANTT an toàn xã hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm 13 thành viên thuộc các đơn vị Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Y tế, do Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng tiểu ban.

Tiểu ban có trách nhiệm giúp Uỷ ban bầu cử tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT an toàn xã hội cho Cuộc bầu cử.

Tại hội nghị, các thành viên trong Tiểu ban đã được quán triệt, triển khai nội dung kế hoạch bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu của của việc thành lập Tiểu ban, đồng thời dự báo tình hình và một số tình huống về ANTT có thể xảy ra trong thời gian bầu cử cũng như phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Tiểu ban để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong đơn vị mình.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, các đại biểu là thành viên trong Tiểu ban đã cùng nhau trao đổi, thảo luận và phân tích các vấn đề xoay quanh công tác bảo đảm ANTT Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 để chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng tiểu ban bảo đảm aANTT an toàn xã hội Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đề nghị các thành viên trong Tiểu ban căn cứ nội dung của kế hoạch đã được quán triệt để chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối Cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Qúa trình tổ chức thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thuộc ngành, cấp quản lý để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT bầu cử. Đồng thời, thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, trao đổi để phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảm đảm an toàn tuyệt đối Cuộc bầu cử.

Văn Thiện