Trao giải Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”

Tối 5/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương; Bộ Ngoại giao; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Tự hào một dải biên cương lần thứ 2-năm 2022.

Đại biểu dự buổi Lễ trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”. (Ảnh: TTXVN)

Đến dự Lễ trao giải và triển lãm ảnh có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng một số Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo ban, bộ, ngành ở Trung ương, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia “Tự hào một dải biên cương” được tổ chức 2 năm một lần với mục đích nhằm quảng bá vẻ đẹp tự nhiên nên thơ, hùng vĩ cũng như những nét văn hóa độc đáo của đồng bào vùng biên, khắc họa cuộc sống, lao động, sinh hoạt, rèn luyện chiến đấu của quân và dân khu vực biên cương của Tổ quốc, góp phần khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào về cơ đồ, vị thế của đất nước, trách nhiệm với quê hương, đất nước trong các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước.Năm 2022 là lần thứ hai Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật về đề tài biên giới quốc gia trên đất liền. Cuộc thi năm nay thu hút sự quan tâm sâu sắc các tầng lớp nhân dân, thế hệ trẻ trên cả nước, nhất là giới nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên.Chỉ trong vòng 5 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được gần 10.000 bức ảnh tham gia dự thi, với 5.765 ảnh đơn và 503 ảnh bộ của 1.000 tác giả đến từ 63 tỉnh, thành phố. Cùng với sự gia tăng về số lượng, chất lượng các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm nay cũng được nâng lên rõ rệt.

Đại tướng Phan Văn Giang, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu tham quan triển lãm ảnh. (Ảnh: TTXVN)

Nhiều tác phẩm ảnh xuất sắc được vào vòng chung kết thể hiện nội dung phong phú, đa dạng, có tính thẩm mỹ cao, sáng tạo, đáp ứng các tiêu chí về bố cục, đường nét, ánh sáng và hiệu quả tuyên truyền. Các tác phẩm đã truyền tải những hình ảnh giàu cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp quê hương, đất nước, nhất là vẻ đẹp của đường biên giới quốc gia và văn hoá, cảnh sắc, con người khu vực biên giới; đồng thời lan tỏa ý nghĩa, những hoạt động, những việc làm giản dị, thiêng liêng, tôn vinh lực lượng đang ngày đêm giữ gìn và bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.Phát biểu tại Lễ trao giải, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, Việt Nam có đường biên giới đất liền trải dài hơn 5.000km. Đây là phên dậu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền quốc gia.Do đó công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế về biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, góp phần xây dựng, củng cố đường biên giới trên bộ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Do đó Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” năm 2022 là hình thức tuyên truyền trực quan hiệu quả, giới thiệu vùng biên cương hùng vĩ của đất nước tới nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, công tác thông tin, tuyên truyền về biên giới, lãnh thổ quốc gia cần được tiếp tục quan tâm đẩy mạnh. Trong đó cần nâng cao nhận thức sâu sắc về cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín của đất nước, về bối cảnh của tình hình quốc tế, khu vực đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.“Với kết quả đạt được của Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia ‘Tự hào một dải biên cương’, tôi tin tưởng rằng Ban Tổ chức sẽ tiếp tục nghiên cứu, đổi mới cách thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền về biên giới lãnh thổ quốc gia trong thời gian tới. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi có quy mô và xứng tầm nhiệm vụ hơn nữa, qua đó khích lệ động viên giới văn nghệ sỹ, trí thức, nhà khoa học, các thế hệ trẻ tham gia vào công tác sáng, tác quảng bá, tuyên truyền về chủ đề biên giới quốc gia; tuyên truyền về phân giới cắm mốc và quản lý biên giới”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đại tướng Phan Văn Giang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao Cup và Huy chương Vàng cho tác giả Nguyễn Văn Hoàng (Nghệ An) tác phẩm “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Lào”. (Ảnh: TTXVN)

Trong buổi Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp, Hội đồng Giải thưởng đã vinh danh 22 tác phẩm xuất sắc nhất của Cuộc thi năm nay, gồm: 2 giải Vàng, 4 giải Bạc, 6 giải Đồng và 10 giải Khuyến khích, đồng thời lựa chọn ra 188 tác phẩm để tổ chức Triển lãm giới thiệu tới công chúng trên mọi miền của Tổ quốc, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế./.

Theo TTXVN