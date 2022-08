Trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh: Tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo

Sáng 7-8, tại TP Sầm Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 3 tỉnh: Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 3 tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Báo Thanh Hoá trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương!

Thưa các đồng chí lãnh đạo 03 tỉnh!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết hợp tác; hôm nay, tại thành phố Sầm Sơn tươi đẹp và mến khách, tỉnh Thanh Hoá rất vui mừng được đón các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh về dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tiếp nối, nâng tầm và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp của 03 tỉnh, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tôi nồng nhiệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu Trung ương, lãnh đạo 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, cùng toàn thể các đồng chí những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công rực rỡ!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh là ba tỉnh nằm ở vị trí chiến lược quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ, vùng duyên hải miền Trung và cả nước. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhắc đến Thanh - Nghệ - Tĩnh là nhắc đến những vùng đất “Mỹ tục khả phong”, giàu bản sắc văn hóa và truyền thống lịch sử, một trong những “cái nôi” của cách mạng Việt Nam, luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, kinh tế, quân sự của đất nước. Từ bao đời nay, xứ Thanh, xứ Nghệ đã trở thành nơi tụ hội của hồn thiêng sông núi, nơi mạch ngầm truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc vẫn bền bỉ chảy mãi không ngừng. Đó là nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp “non xanh nước biếc như tranh họa đồ”, là nơi “ngọt bùi canh rau má” với "biển bạc rừng vàng, ruộng đồng man mác, xóm làng liên miên", mà “đi mô rồi cũng nhớ về”. Đắm mình trong không gian đậm đà bản sắc văn hóa ấy, vùng đất “địa linh nhân kiệt” đã chung đúc nên nhiều bậc hiền tài, danh nhân, những anh hùng tài cao, chí lớn mà tên tuổi và sự nghiệp còn mãi lưu danh trong sử sách.

Với nhiều điều kiện tương đồng về địa lý, con người và lịch sử, nằm ở cực Bắc khúc ruột miền Trung đầy nắng và gió; trong suốt chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, quân và dân 03 tỉnh đã chung lưng, đấu cật, kề vai, sát cánh cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ hy sinh, chiến đấu kiên cường, bất khuất, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm những trang sử vàng vẻ vang của dân tộc.

Trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh đã phát huy tốt nội lực, sức lao động sáng tạo trong Nhân dân, khơi dậy được tiềm năng, lợi thế, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế liên tục tăng trưởng và cao hơn so với bình quân chung của cả nước; giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt 8,3%, năm 2021 đạt 7,2%; đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng các tỉnh đều triển khai thực hiện thành công chiến lược “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; các lĩnh vực sản xuất đều duy trì ổn định và có bước phát triển. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi “Thay da, đổi thịt”. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; thể thao thành tích cao, giáo dục đào tạo tiếp tục có bước phát triển với những thành tích thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; công tác an sinh xã hội được chăm lo; đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết, hợp tác cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực giữa 03 tỉnh được đẩy mạnh.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt đối với quê hương Nghệ An và hai tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Người hằng căn dặn với tỉnh Nghệ An “cần phải có quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh ta thành một trong những tỉnh khá nhất ở miền Bắc”, với tỉnh Hà Tĩnh “phải làm sao cho tình hình nổi bật lên” và “xây dựng một tỉnh Hà Tĩnh tốt về mọi mặt”; với tỉnh Thanh Hóa, Người giao nhiệm vụ “tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”.

Để thực hiện cho được mong muốn của Người, cũng là yêu cầu của Trung ương, nguyện vọng thiết tha của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc các tỉnh; trong giai đoạn mới hiện nay, bên cạnh những thời cơ, vận hội mới, công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển 03 tỉnh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi mỗi địa phương phải tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Để thực hiện thắng lợi được mục tiêu lớn lao đó, bên cạnh việc phát huy những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh, với tinh thần “tự lực, tự cường”; chúng ta cần phải tăng cường, củng cố và nâng cao hơn nữa mối quan hệ liên kết, hợp tác, hội nhập sâu rộng, cùng phát triển giữa 03 địa phương. Như câu tục ngữ “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, sự liên kết, hợp tác giữa 03 địa phương, vừa có ý nghĩa thúc đẩy sự phát triển của mỗi tỉnh, đồng thời vừa góp phần khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của mỗi địa phương đối với sự phát triển của khu vực Bắc Trung bộ, vùng duyên hải miền Trung và của cả nước.

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh hôm nay, chính là cơ hội tốt để lãnh đạo các tỉnh trao đổi, làm rõ thêm những thành tích, kết quả, những hạn chế, tồn tại và chia sẻ những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ở từng địa phương, qua đó tăng cường củng cố, bồi đắp và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới.

Đây là lần đầu tiên, 03 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và hợp tác phát triển với quy mô lớn, toàn diện trên các lĩnh vực. Phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, Hội nghị lần này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh, tạo tiền đề quan trọng để các tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Với niềm tin tưởng sâu sắc đó, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, xin chúc các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí đại biểu Trung ương, các đồng chí lãnh đạo 03 tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị!

Xin trân trọng cảm ơn!