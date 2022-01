TP Thanh Hoá tổng kết công tác phố, thôn và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022

Sáng 9-1, TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động phố, thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự (ANTT) Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hoá chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 311 phố, thôn được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Trong năm, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn phố, thôn được thực hiện hiệu quả; 311 tổ giám sát cộng đồng, tổ phòng chống dịch COVID-19 được thành lập đã đóng góp tích cực vào thành tích chống dịch chung của thành phố.

Cùng với phòng, chống dịch, việc phát triển kinh tế ở địa bàn dân cư cũng đạt nhiều kết quả. Nhiều gia đình ở các phường Long Anh, Đông Cương, Hàm Rồng, Quảng Thành, xã Hoằng Đại đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng gia trại, trang trại, phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ… tăng thu nhập cho gia đình và tạo việc làm cho nhiều lao động. Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm thực hiện, đến nay thành phố có 158/311 phố, thôn không còn hộ nghèo.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Cấp uỷ, ban liên cán các phố, thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, ủng hộ kinh phí, đóng góp ngày công để mở rộng đường làng, ngõ phố, chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng, lắp camera an ninh. Vận động Nhân dân giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm bình yên ở địa bàn dân cư.

Lĩnh vực văn hoá - xã hội không ngừng được quan tâm, Nhân dân các phố, thôn đã đóng góp ngày công, kinh phí làm nhà thi đấu thể thao, sân thể thao, thành lập các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, thể dục - thể thao, tạo sự gắn kết và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho Nhân dân. Trong năm, Chủ tịch UBND thành phố đã công nhận 27 phố, thôn đạt danh hiệu “tổ dân phố kiểu mẫu”, “thôn kiểu mẫu”.

Năm 2022, các phố, thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là Cuộc vận động “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”; tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhiều mô hình kiểu mẫu, giữ vững an ninh chính trị…

Đại diện lãnh đạo Công an TP Thanh Hoá triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Công an TP Thanh Hoá đã triển khai kế hoạch bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 với mục tiêu bảo đảm tốt an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, nhất là việc đình công, biểu tình, khiếu kiện đông người và các hoạt động phá hoại, gây rối ANTT; ngăn chặn kịp thời hoạt động của các loại tội phạm, không để xảy ra các án nghiêm trọng, trộm cắp tài sản gây dư luận xấu trong quần chúng Nhân dân; không để xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, ùn tắc giao thông kéo dài; không để xảy ra đốt pháo trái phép và cháy, nổ nghiêm trọng.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của các phố, thôn trong năm 2021.

Để khắc phục một số hạn chế, tồn tại, đồng chí đề nghị trên cơ sở quán triệt của Thảnh uỷ, Đảng uỷ các phường, xã, các phố, thôn cần quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, năm 2022 là năm triển khai sâu rộng Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các phố, thôn cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng để thực hiện cho thật hiệu quả.

Cùng với đó, các phố, thôn cần tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, định kỳ hằng tháng các chi bộ thôn, khu phố phải đánh giá về công tác phòng, chống dịch COVID-19; công tác vệ sinh môi trường, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm, an ninh - trật tự; tiếp tục đánh giá việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh thực hiện “Đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là Cuộc vận động “người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Đảng uỷ các phường, xã phải kiểm tra, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của các phố, thôn.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành uỷ sẽ thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt chi bộ của các phố, thôn và tổ chức giao ban công tác phố, thôn theo cụm vào tháng 4 và tháng 8 để nắm bắt kịp tình hình hoạt động ở cơ sở.

Từ nay đến Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đảng uỷ, UBND các phường, xã, các chi bộ tổ chức ký cam kết với các gia đình có người thân từ tỉnh, thành khác trở về quê ăn tết phải khai báo y tế và thực hiện tes tầm soát SARS-CoV-2; ký cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống pháo nổ. Các thôn, khu phố rà soát, thống kê lại số hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất các Đảng uỷ, UBND các phường, xã tặng quà trong dịp tết.

Đối với công tác ANTT, các phường, xã quán triệt và triển khai nghiêm túc kế hoạch bảo đảm ANTT Tết nguyên đán Nhâm dần 2022 của thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT của địa phương mình.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, vì vậy Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 các phường, xã phải duy trì trực lãnh đạo 100% và trực 24/24 giờ để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Phường Phú Sơn và phường Tân Sơn đón nhận Bằng công nhận “Phường kiểu mẫu”.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa và đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã trao Bằng công nhận “Phường kiểu mẫu” cho Nhân dân và cán bộ phường Phú Sơn và phường Tân Sơn; 27 phố, thôn được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng danh hiệu “tổ dân phố kiểu mẫu”, “thôn kiểu mẫu”; 34 tập thể tổ dân phố, thôn và 34 cá nhân được Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen.

Các Tổ dân phố đón nhận danh hiệu “Tổ dân phố kiểu mẫu”.

Các Tổ dân phố nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.

Đại diện các cụm thi đua đã ký cam kết với Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa về bảo đảm ANTT, không để xảy ra đốt pháo, bùng phát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tập đoàn xây dựng Miền Trung đã tặng TP Thanh Hoá 20.000 kít tes COVID-19, trị giá 1 tỷ đồng.

Tố Phương