TP Thanh Hóa tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 15-6, Ủy ban bầu cử TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Nội vụ, các ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn thành phố.

Sau hơn 4 tháng triển khai, Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được TP Thanh Hóa chuẩn bị chu đáo, diễn ra an toàn, dân chủ, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và thành công tốt đẹp. Toàn thành phố có 99,74% cử tri tham gia bỏ phiếu, cao nhất từ trước đến nay; 184/251 khu vực bỏ phiếu đạt 100% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, 14 xã, phường có 100% cử tri đi bỏ phiếu. Kết quả đã bầu đủ 3 ĐBQH khóa XV, 4 đại biểu HĐND tỉnh, 40 đại biểu HĐND thành phố và 738 đại biểu HĐND phường, xã (có 1 đơn vị bầu thiếu 1 đại biểu HĐND phường là đơn vị bầu cử số 4 phường Quảng Thành).

Thành phố không có đơn vị phải tổ chức bầu lại, bầu thêm; số lượng đại biểu HĐND cấp phường, xã bầu thiếu ít nhất trong 3 lần bầu cử gần đây; không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị huỷ kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không có vụ việc phức tạp phát sinh. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Thành công của Cuộc bầu cử đã khẳng định ý thức, trách nhiệm cao của các cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong tổ chức thực hiện; thể hiện niềm tin của Nhân dân thành phố đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, khẳng định quyền làm chủ của Nhân dân và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Xác định những nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đồng chí đề nghị HĐND thành phố và HĐND các phường, xã phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; mỗi đại biểu HĐND được bầu cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin tưởng và sự mong đợi của cử tri và các tầng lớp Nhân dân.

Trước mắt, cần chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố và HĐND các phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026 với nhiệm vụ trọng tâm là xem xét, quyết định công tác nhân sự của bộ máy Nhà nước ở địa phương; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp có tính khả thi cao, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Nhân dịp này, 84 tập thể, 133 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá.

