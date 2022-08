TP Thanh Hóa tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022

Tối 7-8, tại Nhà hát Lam Sơn, Ban Chỉ đạo 138 TP Thanh Hóa tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Các đại biểu tham dự chương trình văn nghệ.

Tham dự, về phía Trung ương có các đồng chí: Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương; lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Hậu Cần, Cục Truyền thông, Văn phòng Bộ Công an.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đội văn nghệ.

Về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo TP Thanh Hóa cùng đông đảo Nhân dân.

Tiết mục đồng diễn võ thuật do Câu lạc bộ võ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa biểu diễn.

Tại chương trình văn nghệ, các đại biểu được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng đến từ các phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Thanh Hóa. Mở đầu chương trình là tiết mục đồng diễn võ thuật do các thành viên Câu lạc bộ võ thuật thuộc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa biểu diễn.

Tiết mục “Vì một cuộc sống bình yên” do Công an thành phố biểu diễn.

Tiếp đó là các tiết mục hát múa “Bài ca Hồ Chí Minh”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Em yêu tổ quốc Việt Nam”, “Từ một ngã tư đường phố”, “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Đường lên phía trước – Thanh niên Việt Nam tiến bước”, “Vì một cuộc sống bình yên”, “Vui hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa, Công an thành phố, Hội LHPN thành phố, Thành đoàn thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, UBND các phường Phú Sơn, Hàm Rồng và Hợp tác xã môi trường Tân Sơn biểu diễn.

Tiết mục “Đất nước trọn niềm vui” do Hội LHPN thành phố biểu diễn

Tiết mục “Từ một ngã tư đường phố” do Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch TP Thanh Hóa biểu diễn.

Tiết mục “Đường lên phía trước - Thanh niên Việt Nam tiến bước” do phường Phú Sơn biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ được các đơn vị dàn dựng công phu, bài bản, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi mảnh đất và con người xứ Thanh anh hùng. Đồng thời, thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp, các ngành trong việc giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tố Phương – Quốc Hương