TP Thanh Hóa thực hiện đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021

Sáng 6-8, HĐND TP Thanh Hóa đã khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 đánh giá hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021 và quyết định một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, các ngành kinh tế tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vẫn duy trì giữ mức ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển khởi sắc. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 10,2%, là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu tác động của nặng nề của dịch COVID-19. Trong đó tổng giá trị các ngành dịch vụ ước đạt 18.906 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 16.410 tỷ đồng, tăng 9,6%; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 3,4%. Giá trị xuất khẩu tuy chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 575,1 triệu USD, tăng 13,1%. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 15.695 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo UBND TP Thanh Hoá trình bày báo cáo kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tại kỳ họp.

Các hoạt động xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm, trong 6 tháng đã có 596 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lên 7.415 doanh nghiệp. Trong công tác quy hoạch đô thị, thành phố đã rà soát, bổ sung, điều chỉnh và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh các quy hoạch không còn phù hợp, nâng cao tính khả thi, khớp nối và đồng bộ quy hoạch; tăng cường các biện pháp quản lý quy hoạch, tránh tình trạng thi công dở dang, xây dựng trái phép, phá dỡ quy hoạch cảnh quan kiến trúc…

Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới.

Toàn cảnh kỳ họp

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đề ra, những tháng cuối năm, TP Thanh Hóa sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, nhất là dự án lớn trọng điểm…

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất đáng phấn khởi. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như thu ngân sách một số sắc thuế đạt tỷ lệ không cao; công tác đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu ngân sách còn chậm; giải phóng mặt bằng chưa đạt 50% kế hoạch UBND tỉnh giao; một số chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể tiến độ triển khai chậm…

Vì vậy, HĐND thành phố cần tập trung phân tích, thảo luận, đề ra các giải pháp có tính khả thi cao để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo tiền đề vững chắc để thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo.

Kỳ họp thứ 3 HĐND thành phố diễn sẽ kết thúc vào ngày 7-8. Tại kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm của HĐND, UBND, Toà án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân và Cục thi hành án dân sự thành phố; thảo luận, thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố 5 năm (2021-2025); xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND, UBND thành phố và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thành phố; xem xét, thảo luận, thông qua dự thảo 12 nghị quyết kỳ họp.

Tố Phương