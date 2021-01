TP Thanh Hóa gặp mặt cơ quan báo chí nhân dịp đón Xuân Tân Sửu 2021

Chiều 20-1, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, nhưng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến phường, xã, kinh tế - xã hội của thành phố vẫn ổn định, một số lĩnh vực kinh tế tiếp tục phát triển. Có 30/39 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Một số ngành và lĩnh vực có mức tăng trưởng khá. Các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được gữ vững. Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, mục tiêu năm 2021.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, năm có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 12,5%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 96,6%; tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 10% trở lên; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác trật tự đô thị, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, những đề xuất, kiến nghị của Nhân dân; tổ chức thành công Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đã bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm qua.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đóng góp một số ý kiến về quy hoạch thành phố, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, quảng bá hình ảnh, việc thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn TP Thanh Hóa tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận thông tin, kịp thời phản ánh những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại trong những năm tới.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố và thông tin kịp thời, sâu rộng, có chất lượng những vấn đề trọng tâm, những nhiệm vụ lớn mà thành phố đã triển khai thực hiện.

Đồng chí cũng đã làm rõ một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh, đồng thời mong muốn thời gian tới các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên tiếp tục đồng hành với thành phố, kịp thời tuyên truyền, phản ánh trung thực, đầy đủ các lĩnh vực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tố Phương