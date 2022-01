TP Thanh Hóa gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022

Sáng 12-1, TP Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần 2022. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hoá; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh và cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa đã báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2021 đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Nhưng với sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, thành phố đã thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.

Đồng chí Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa phát biểu khai mạc tại buổi gặp mặt.

Trong năm, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 36/39 chỉ tiêu, trong đó có 19 chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch, 17 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Nổi bật như huy động vốn đầu tư phát triển đạt 35.600 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 43.263 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 44.583 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 1.863 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 65.131 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Một số sự án hạ tầng giao thông quan trọng đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được bảo đảm.

Đại diện cơ quan báo chí Trung ương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương bày tỏ vui mừng trước những kết quả thành phố đã đạt được trong năm qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đại diện các cơ quan báo chí cũng đã đóng góp một số ý kiến về việc xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; phát triển du lịch thành phố; việc lắp đặt hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường, khu phố; công tác bảo đảm an ninh - trật tự; khắc phục tình trạng khuất lấp của một số đèn tín hiệu giao thông…

Đại diện các cơ quan báo chí mong muốn lãnh đạo TP Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên tiếp cận các thông tin, nhất là những thông tin mới, nóng, nhạy cảm diễn ra trên địa bàn thành phố để phản ánh một cách kịp thời, hiệu quả, chính xác nhất.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng thành phố trong việc thông tin kịp thời, có chất lượng những vấn đề lớn mà thành phố đã triển khai thực hiện trong thời gian qua. Đồng thời làm rõ một số nội dung phóng viên các cơ quan báo chí phản ánh.

Đồng chí mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng thành phố trong công tác tuyên truyền, góp phần để TP Thanh Hóa thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tố Phương