TP Sầm Sơn tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân và kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

Tối 24-7, TP Sầm Sơn tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn và lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022).

Lãnh đạo TP Sầm Sơn dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử và Nhân dân đã dâng hương, dâng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ; kính cẩn dâng hoa, thắp hương, thắp nến ở các phần mộ liệt sĩ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn Bùi Quốc Đạt trình bày diễn vân khai mạc tại lễ kỷ niệm

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Bùi Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND TP trình bày khẳng định: 75 năm qua, TP Sầm Sơn luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả như: Chăm sóc sức khoẻ, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, tạo việc làm; thực hiện chính sách về giáo dục, đào tạo; xây dựng và tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ...

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Hiện nay số người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng trên địa bàn thành phố là 1.815 người với số tiền chi trả hàng tháng là hơn 3.3 tỷ đồng. Bằng nguồn của Trung ương, của địa phương và các doanh nghiệp tài trợ đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho người có công gần 500 căn nhà với số tiền hỗ trợ gần 15 tỷ đồng. Các chế độ chính sách đối với người có công và thân nhân người có công được chi trả nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng.

Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn

Thay mặt Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn biểu dương những tấm gương tiêu biểu của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công, gia đình chính sách đã có những đóng góp to lớn và đầy ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời đề nghị, thời gian tới các phòng, ban, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, nhất là ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao 11 suất quà cho người có công tiêu biểu

Tại lễ kỷ niệm, đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn đã trao 11 suất quà cho người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ kỷ niệm là Lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ; cầu cho quốc thái, dân an… đã được thực hiện trong không khí linh thiêng, thành kính. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, cán bộ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố nguyện không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng Sầm Sơn ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của đất nước, quê hương.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn cắt băng khánh thành nhà bia ghi danh các anh hùng liệt sĩ

Nhân dịp này, lãnh đạo TP Sầm Sơn đã cắt băng khánh thành nhà bia ghi danh 1.200 anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Sầm Sơn.

Trần Hằng