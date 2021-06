Tổng kết xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Ngày 22-6, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết xây dựng, triển khai Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và lễ công bố vận hành chính thức Hệ thống từ ngày 1-7-2021.

Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Theo báo cáo, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu cơ bản của 2 dự án. Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đã được xây dựng hiện đại, chứa đựng thông tin trên 98 triệu công dân Việt Nam, được bổ sung, cập nhật thường xuyên hàng ngày từ địa bàn cơ sở bởi hơn 61.000 cán bộ, chiến sỹ của công an các phường, xã, thị trấn trong toàn quốc, bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống”, sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương để phát triển Chính phủ điện tử, cải cách hành chính phục vụ Nhân dân.

Mã số định danh đã được cấp cho công dân toàn quốc là chìa khóa để kết nối các dữ liệu; hơn 54 triệu thẻ căn cước mới có gắn chíp điện tử đã và đang được cấp cho công dân đến độ tuổi trong thời gian nhanh nhất, bảo đảm Nhân dân sớm được hưởng các tiện tích do thẻ căn cước mới mang lại.

Với những kết quả đạt được, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2021 (gắn với thời điểm Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực) và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử và phục vụ Nhân dân.

Những kết quả nêu trên là rất quan trọng, nhất là trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức khách quan do đại dịch COVID-19 tác động và lực lượng công an đồng thời cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Để thực hiện đồng thời 2 dự án đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động trong công tác tham mưu, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đầy đủ các nội dung chỉ đạo, tiến độ, chỉ tiêu Bộ Công an giao. Trong đó, chủ động tham mưu cho UBND các cấp để chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị phối hợp với lực lượng công an trong quá trình triển khai. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân về mục đích, ý nghĩ và tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện 2 dự án.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lực, phương tiện triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chíp. Đến ngày 13-6-2021, Công an Thanh Hóa đã cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho gần 2,4 triệu người…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là lực lượng Công an trong việc xây dựng, triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành, địa phương và lực lượng công an cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để bổ sung, cập nhật thường xuyên thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm thông tin luôn “đúng, đủ, sạch, sống” một cách bền vững và lâu dài, cung cấp dữ liệu chính xác cho các ngành, các cấp trong xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số và phục vụ Nhân dân.

Triển khai các kết nối vùng mạng ngoài của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố để thực hiện các dịch vụ công của Chính phủ; nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân với thủ tục nhanh gọn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, bảo đảm 100% công dân đến độ tuổi được cấp căn cước theo quy định.

Duy trì bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo mật, xác thực cho hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền dữ liệu số quốc gia nhằm bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng.

Thường xuyên nghiên cứu, tiếp cận thông tin, ứng dụng trình độ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu bảo mật, bảo an và mở rộng tính năng, hiệu quả của hệ thông Cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân…

