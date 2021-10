Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Tối 13-10, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP Thanh Hóa), UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp (DN), doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Toàn cảnh lễ tôn vinh.

Dự lễ tôn vinh có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, các hiệp hội và hàng trăm doanh nhân, đại diện cho gần 18.500 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam dự lễ tôn vinh.

Xác định DN, doanh nhân là lực lượng chính tạo ra việc làm, của cải, vật chất, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh, những năm qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, khích lệ DN bằng những đường lối đúng đắn. Với năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo, đội ngũ DN, doanh nhân đã góp phần đưa tỉnh Thanh Hóa có những bước tiến thần tốc, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đã và đang vươn mình trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động sâu rộng, tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN; song, với sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cộng đồng DN, sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bức tranh DN Thanh Hóa năm 2021 tiếp tục có nhiều điểm sáng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của phần lớn các DN được duy trì, ổn định.

Các đại biểu dự lễ tôn vinh

Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã thành lập mới 2.147 DN, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Thanh Hóa tiếp tục duy trì vị trí đứng thứ 7 cả nước về số DN thành lập mới. Trung bình hiện nay, tỉnh Thanh Hóa đạt tỷ lệ 50,1 DN/1 vạn dân. Khu vực DN hiện chiếm gần 70% tổng thu ngân sách Nhà nước và đóng góp khoảng 60% GRDP của tỉnh. Bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt “mục tiêu kép”, cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng chống dịch, an sinh xã hội vì cộng đồng. Thống kê của Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa cho thấy, cộng đồng DN, doanh nhân đã ủng hộ, quyên góp khoảng 69,5 tỷ đồng, 52 máy thở, 15 hệ thống xét nghiệm Realtime-PCR, 75.000 khẩu trang và các trang thiết bị, vật tư y tế khác với giá trị hàng chục tỷ đồng, góp phần đắc lực vào phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ tôn vinh

Kết quả hoạt động của các DN đã góp phần quan trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 9 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 8,06%, đứng trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,26% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt hơn 4 tỷ USD, hiện đã vượt kế hoạch năm và tăng 53,2% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 102.914 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. 9 tháng đầu năm, tỉnh Thanh Hóa thu hút được 73 dự án đầu tư trực tiếp (7 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký 21.853 tỷ đồng và 42,7 triệu USD; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 24.400 tỷ đồng, bằng 92% dự toán năm và tăng 15% so với cùng kỳ.

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ tôn vinh

Phát biểu tại lễ tôn vinh DN, doanh nhân tỉnh Thanh Hóa năm 2021, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương những kết quả mà cộng đồng DN, đội ngũ doanh nhân đã nỗ lực đạt được trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh nhiều thách thức. Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới các DN, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh trong Lễ tôn vinh.

Đồng chí nhấn mạnh, hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện mục tiêu kép năm 2021; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong giai đoạn nhiều cơ hội và thách thức này, cộng đồng DN, doanh nhân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao khả năng cạnh tranh; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đẩy mạnh tái cấu trúc, thay đổi chiến lược quản lý rủi ro và quản trị khủng hoảng, đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh để ứng phó linh hoạt và tăng khả năng chống chịu với tác động của thiên tai, dịch bệnh. Đồng thời đề cao trách nhiệm xã hội, văn hóa kinh doanh và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đặc biệt, tích cực tham gia khởi xướng phong trào khởi nghiệp, góp phần hình thành cộng đồng DN của tỉnh ngày càng phát triển lớn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả; chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để hồi phục năng lực sản xuất sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để tạo dựng môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của DN, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cam kết luôn sát cánh, đồng hành cùng DN và sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định và thuận lợi nhất cho cộng đồng DN và đội ngũ doanh nhân phát triển.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các đơn vị và các địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ một số giải pháp quan trọng. Trong đó, cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển DN; tạo sự thống nhất xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của DN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phù hợp với thị trường và xu thế hội nhập quốc tế; chủ động chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho DN vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, vừa duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh an toàn, hiệu quả; tập trung triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, các gói hỗ trợ DN của Trung ương do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng nhấn mạnh, các ngành, các cấp cần nâng cao tính năng động và tiên phong của người đứng đầu trong thực hiện vai trò trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành cùng với DN; linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trong giải quyết công việc, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan đến hoạt động đầu tư của các DN; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ DN, nhất là các giải pháp về thị trường, thuế, sản phẩm, công nghệ, hỗ trợ đào tạo, khởi sự DN, phát triển nguồn nhân lực cho DN….

Đồng chí cũng đề nghị Hiệp hội DN tỉnh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa, các tổ chức, hiệp hội, ngành hàng tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của cộng đồng DN; làm tốt vai trò cầu nối giữa DN với các cơ quan quản lý Nhà nước; kịp thời tổng hợp các kiến nghị các khó khăn, vướng mắc của DN, để đề xuất với các cơ quan liên quan giải quyết.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương lao động hạng 3 cho Hiệp hội DN tỉnh Thanh Hóa.

Tại lễ tôn vinh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng cup “Doanh nhân xứ Thanh” cho 39 doanh nhân, chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu xứ Thanh” cho 41 DN và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 33 DN có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng cup “Doanh nhân xứ Thanh” cho các doanh nhân tiêu biểu.

Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,; Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao tặng cup “Doanh nhân xứ Thanh”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các DN có thành tích xuất sắc trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

