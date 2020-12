Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Mường Lát

Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử huyện Mường Lát, gồm các ông: Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lương Minh Thông - Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát; Sung Thị Xia - Phó Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn đã tiếp xúc cử tri xã Mường Chanh, huyện Mường Lát trước kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Cử tri xã Mường Chanh kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Cử tri xã Mường Chanh bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 10 tháng năm 2020; đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề như: Cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa việc thực hiện chính sách giảm nghèo, rà soát lại tiêu chí đánh giá hộ nghèo và giải quyết việc làm cho lao động; tạo điều kiện cho hộ dân vay vốn để phát triển các mô hình sinh kế; đầu tư làm đường, xây dựng một số thiết chế văn hóa cho bản Chai.

Cử tri bản Chai (xã Mường Chanh) cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm giải quyết chế độ cho đồng chí Lương Văn Mày - công an viên bản Chai hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Cử tri bản Nà Hin đề nghị quan tâm, đầu tư xây dựng cầu treo cho người dân đi lại thuận lợi hơn để thúc đẩy phát triển sản xuất. Cử tri bản Cang, bản Lách đề nghị sớm xây dựng khu tái định cư cho người dân vì số hộ tăng, diện tích đất hẹp lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của sạt lở đất khiến nhu cầu về chỗ ở của các hộ càng bức thiết hơn để sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Về công tác an ninh - trật tự, cử tri đề nghị quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho lực lượng công an do số lượng công an chính quy về địa phương công tác chưa có chỗ ở. Về công tác giáo dục, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị dạy và học cho các trường trên địa bàn xã.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Mường Lát đã giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền của huyện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần dân chủ của cử tri xã Mường Chanh và khẳng định Trung ương, tỉnh và huyện sẽ quan tâm để xã Mường Chanh phấn đấu về đích nông thôn mới trước năm 2025.

Để đạt được mục tiêu trên, xã cần thay đổi tư duy, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, trồng rừng bảo vệ rừng nâng cao đời sống cho người dân. Mở rộng diện tích trồng lúa nước, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền xã Mường Chanh và bà con Nhân dân cùng chung tay chia khó với Nhà nước, chủ động làm các hạng mục công trình trong thôn, bản.

Cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo công tác giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao, vận động người dân không kết hôn sớm, kết hôn cận huyết thống, nâng cao ý thức phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đối với công tác Đảng, cần quan tâm nhiều hơn việc phát triển đảng viên, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu những vấn đề mà cử tri kiến nghị, tổng hợp, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 sắp tới.

Lê Hà