Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Chiều 21-12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố.

Năm 2022, các ngành trong khối nội chính đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực, cải cách tư pháp; quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Công tác PCTN, tiêu cực tiếp tục có những chuyển biến và đạt được kết quả quan trọng. Công tác cải cách tư pháp được tăng cường, chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư và những vụ việc phức tạp, những bức xúc của Nhân dân được quan tâm giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế-xã hội.

Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày báo cáo.

Năm 2022, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 324 đảng viên có hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống (khiển trách 171, cảnh cáo 88, cách chức 16, khai trừ 49). Cơ quan công an đã thụ lý điều tra 28 vụ, 60 bị can, trong đó khởi tố mới 15 vụ, 36 bị can về các tội tham ô, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lạm quyền trong khi thi hành công vụ…

Năm 2023, công tác nội chính và PCTN tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đó là: Cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng thường xuyên nắm chắc tình hình, phát hiện sớm và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự không để phát sinh thành “điểm nóng”. Các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết có hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu gợi mở tham luận tại hội nghị.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận xã hội quan tâm, có nhiều đơn, thư, phản ánh…

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các kết quả nổi bật trong công tác nội chính, PCTN, đồng thời phân tích, dự báo một số tình hình, đề xuất, kiến nghị với Thường trực Tỉnh ủy các giải pháp để thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết kịp thời nhiều nội dung về công tác nội chính, PCTN thời gian qua, góp phần giữ vững ổn định, tạo thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước phát triển trong năm 2022.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022, Ban Nội chính Tỉnh ủy và bộ phận làm công tác nội chính của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp; đặc biệt đã triển khai và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tham mưu thành lập Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh.

Tiếp tục tham mưu thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để người đứng đầu các cấp ủy và người đứng đầu cơ quan nhà nước các cấp thực hiện nghiêm túc lịch tiếp dân theo định kỳ.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền xử lý các vụ việc phức tạp, không để bị động, bất ngờ và tạo thành điểm nóng.

Công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thanh tra, kiểm tra được tăng cường; trong đó nhiều vụ việc, vụ án về kinh tế được điều tra, truy tố, xét xử. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được các cơ quan nội chính đặc biệt quan tâm và thu được kết quả rõ nét.

Quốc phòng, an ninh của tỉnh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, hòa bình, yên lành để cho người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác nội chính, PCTN thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy và bộ phận làm công tác nội chính của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy tiếp tục tham mưu cho Ban thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, công tác cải cách tư pháp, công tác PCTN, tiêu cực, lãng phí và đặc biệt tới đây phải tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng với đó, tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm giải quyết những vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài mà dư luận quan tâm. Trong đó, thực hiện nghiêm túc lịch tiếp dân định kỳ của chính quyền các cấp, nhất là lịch tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Đồng thời, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngành nội chính của tỉnh phối hợp với UBND các huyện để tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong năm 2022, đặc biệt là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác điều tra, truy tố, xét xử thi hành án, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, lãng phí thuộc diện Ban chỉ đạo PCTN của tỉnh theo dõi, trong đó tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Cùng với đó, phải quyết liệt điều tra để sớm đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Đồng thời tham mưu để giữ vững độc lập, chủ quyền biên giới trên biển và đất liền, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nội chính cấp tỉnh, cấp huyện theo quy chế phối hợp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra; trong điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án và trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức các ngành trong khối nội chính nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đặc biệt là tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Nhân dịp này 14 tập thể, 18 cá nhân đã được Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác nội chính PCTN, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2022.

Quốc Hương